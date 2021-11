Morena acusa pagos excesivos a exconsejeros y funcionarios del INE

El consejero del Poder Legislativo de Morena, César Agustín Hernández Pérez, afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó algunos pagos excesivos a exconsejeros y funcionarios, luego de que el órgano señaló que los recortes presupuestales pondrán en riesgo el proceso de revocación de mandato.

Durante su participación en la sesión del Consejo General, el diputado aseguró que “el Presupuesto de Egresos para el 2022 responde a una política de Estado, fundada en racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos; no se puede hablar de recortes porque no se pierde lo que no se tiene”

Refirió que el instituto ha hecho uso irregular de los 353 millones de pesos provenientes del Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral y del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria.

Agregó que tras el sismo del 2017, se hizo un llamado a la austeridad por parte del Gobierno federal para enfrentar la reconstrucción y que mientras varias instituciones realizaron recortes, el INE decidió extender la construcción del edificio proyectado en Tlalpan.

Sobre la utilización del fondo del pasivo laboral, indicó que éste fue usado para otorgar pagos millonarios a los ex consejeros Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez, así como a otros tres mil 744 funcionarios.

Detalló que dicho monto lo recibieron en el año en el que venció su periodo para estar en el Consejo General del INE; agregó que el exdirector ejecutivo de Organización Electoral, Miguel Ángel Solís Rivas, recibió una compensación por cinco millones 158 mil 113 pesos por su retiro voluntario en 2018.

La ciudadanía se ha de preguntar ¿para eso son los fondos? para darle a la burocracia dorada millonarias liquidaciones (...) Reflexionemos que no se puede seguir dando un salario que requiera de prestaciones con cargo al erario, los fondos pueden extinguirse César Agustín Hernández Pérez, consejero del Poder Legislativo de Morena

RFH