Morena deja plantado a “Alito” en reunión de Comisión de Gobernación

Por tercera ocasión, las y los diputados de Morena y aliados que integran la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados no acudieron a la sesión a la que convocó el presidente de la misma, Alejandro Moreno Cárdenas.

Debido a la falta de quórum, el también dirigente del CEN del PRI levantó la sesión y a su salida afirmó que la Comisión tiene pendiente por resolver más de 300 iniciativas.

En entrevista con medios, acusó a la fracción de Morena, PVEM y PT de no involucrarse en las reuniones, por lo que remarcó que “las decisiones de la Cámara están sujetas a ningún capricho de ningún partido político, menos de Morena, y lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar”.

Respecto a las manifestaciones que la bancada guinda ha externado para solicitar su remoción al frente de la Comisión, ante las múltiples polémicas que han surgido alrededor de él, Moreno Cárdenas dijo que “esas son las ocurrencias de Morena” y que la Cámara tiene leyes que deben ser respetadas.

“Las comisiones fueron aprobadas por las dos terceras partes del Pleno y este es un show mediático más de Morena… No cumplen con su responsabilidad, y ahora están, por no llamarles de otra forma, de flojitos que no vienen a trabajar”, dijo.

Afirmó que a la fecha no ha sido notificado acerca de la solicitud de remoción que en semanas pasadas presentaron las diputadas de la fracción mayoritaria.

