Morena contra el INE: Juicio político, impugnación en TEPJF y controversia constitucional

Morena anunció las acciones que emprenderá en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por suspender la revocación de mandato, que incluye juicio político, impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y una controversia constitucional.

El dirigente nacional Mario Delgado Carrillo señaló que llevarán la decisión que votó el Consejo General a la Sala Superior del TEPJF, para que resuelva lo relacionado con la suspensión de las acciones en torno a la revocación de mandato.

Sin embargo, precisó que los consejeros que votaron a favor de la suspensión quebrantan directamente el artículo 29 de la Constitución que establece que la restricción de los derechos y garantías sólo procede en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en peligro o conflicto.

Delgado Carrillo puntualizó en conferencia de prensa que los consejeros electorales infringieron directamente dicho artículo al decidir, por la vía administrativa, la suspensión de un derecho constitucional, lo que es suficiente para que en San Lázaro inicien el juicio político en su contra.

El dirigente de Morena indicó que también la Cámara de Diputados va a presentar una controversia constitucional porque hay una omisión directa por parte del INE al suspender la organización de la revocación de mandato.

Mario Delgado reprochó que mientras el INE se queja por la falta de recursos, no permite que su partido devuelva 547 millones de pesos que tiene pendientes de las prerrogativas de 2021 , que comprometió reintegrar a la Federación para la adquisición de vacunas contra COVID-19.

"Dicen que no tienen dinero para la revocación y, al mismo tiempo, sin ninguna justificación, no quieren que le devolvamos al pueblo 547 millones de pesos, pero se llevan más de medio millón de aguinaldo, con eso quedan más que exhibidos que no son los consejeros que necesitamos en este momento para el país".