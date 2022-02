Morena y PRI alistan reforma electoral

Con la coincidencia de restarle centralismo al Instituto Nacional Electoral (INE), las bancadas de Morena y PRI alistan sus respectivas propuestas de reforma constitucional en la materia, lo que el partido guinda buscará discutir en el primer semestre del año.

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, adelantó que presentarán la iniciativa en la Comisión Permanente de mayo, ya que también están a la espera de la propuesta del Ejecutivo y otros grupos parlamentarios.

“Ya tenemos una propuesta que vamos a analizar, tanto la iniciativa que venga del Ejecutivo, la propia que pueda generar el grupo parlamentario y las que generen otros grupos o diputados en lo individual”, manifestó en entrevista.

El líder parlamentario dijo que analizarán con las otras bancadas los tiempos de la discusión, aunque él optará porque sea después de la jornada electoral. Incluso, no descartó que pueda abordarse en un periodo extraordinario.

Ignacio Mier Velazco, Coordinador de los diputados de Morena

Además, puntualizó que se requiere un órgano electoral imparcial, para garantizar que no existan “fobias, filias y que podamos vivir en un país democrático y no costoso”.

Por separado, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, apuntó que también presentarán una propuesta de reforma electoral, que buscará eliminar el centralismo del órgano electoral.

Consideró que, contrario a lo expuesto por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sí es necesaria una reforma para atender distintos temas en materia electoral.

“A mí, en lo particular, me preocupa mucho el centralismo electoral, porque mella la soberanía de los estados, mella las finanzas de los estados y es una burla, una burla al pacto federal, una burla. ¿Cómo es posible que los tribunales electorales que pagan los estados, que resuelven sobre las elecciones locales, no sean designados por los estados?”, cuestionó.

“Yo respeto mucho lo que diga el señor Lorenzo Córdova, como cualquier mexicano tiene derecho a decir lo que desee dentro del marco de la ley, y son muy apreciadas sus opiniones. Nada más que la elaboración de leyes no corresponde a él, le corresponde a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, y es reforma constitucional a las legislaturas de los estados”, manifestó Moreira Valdez.

Mier Velazco coincidió con el priista respecto a que las funciones del INE están centralizadas a causa de un régimen de “cuotas y cuates”.

“Yo estoy de acuerdo. Antes dijeron que 32 caciques decidían el futuro en los estados, ahora son 11”, expresó el líder parlamentario.

A su vez, el diputado del tricolor consideró que el órgano electoral tiene “muchísimos errores” en la administración de las elecciones, entre los que enlistó el costo y los conteos rápidos.