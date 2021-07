Morena y PT pactaron para evitar el periodo extraordinario para desafueros: PAN

El PAN en el Senado acusó que Morena pactó con el PT para evitar el periodo extraordinario en el que se tenía previsto avalar el desafuero de Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

La senadora Xóchitl Gálvez reprochó la doble moral de Morena y sus aliados para frenar la convocatoria al extraordinario, pues dijo que a ambas fuerzas políticas les interesa impedir que se juzgue a sus respectivos legisladores acusados por presunto abuso sexual y corrupción.

“El problema es que Morena le da vueltas porque en el fondo yo creo que ya pactaron con el PT, no quieren prescindir de los votos del PT en el próximo presupuesto, pero entonces que no se llenen la boca diciendo que están en contra de la corrupción, porque ahí está el caso de presunta corrupción, nosotros no estamos diciendo que Mauricio Toledo es culpable o no, lo único que estamos quitando es el fuero”, señaló.

lee más Morena pide aprobar extraordinario por desafueros y ratificación de secretario de Hacienda

Xóchitl Gálvez: Si Morena quisiera avalar periodo extraordinario contaría con los votos del PAN

En conferencia de prensa, la senadora Xóchitl Gálvez señaló que si Morena realmente quisiera avalar el periodo extraordinario, cuenta con los votos del PAN.

Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán señaló que aunque el grupo parlamentario del blanquiazul está dispuesto a dialogar sobre los ajustes a los tiempos sobre la reforma en materia del outsourcing, la propuesta del senador Ricardo Monreal en la que plantea un extraordinario para ampliar un mes para la entrada en vigor de diferentes normativas apenas es “un curita” que no resolverá el problema.

Aseveró que el plazo que se estableció en la reforma “es una aberración” sobre la cual el PAN advirtió en su momento y que Morena se negó a aceptar en su momento, por lo que aprobó las modificaciones legales que ahora afectan a empleadores que trabajan bajo este régimen y a las empresas.

lee más Atoran en Permanente extraordinario para discutir desafuero a Huerta y Toledo

“No se puede estar generando un periodo extraordinario para modificar una ley absolutamente irresponsable solamente dando un mes más, eso no le resolverá casi nada a quienes hoy están metidos en un problema para el cual ni el mismo gobierno tiene respuesta para dar los tiempos para responder a las solicitudes", destacó.

La senadora panista también dijo están abiertos al diálogo: “abiertos a generar un acuerdo a favor de los trabajadores en México, a favor de los empleadores. Hoy de lo que se trata es de corregir ese error que nosotros advertimos en tiempo y en forma en la comisión y en el pleno, hay que corregir una cirugía de 15 centímetros y no se puede corregir con un curita, dar un mes más es un curita, hay que hacerlo a favor de México”, manifestó.