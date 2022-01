Morena pide al INE aceptar la devolución de prerrogativas para compra de vacunas contra Covid-19

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que a nivel mundial se vive una nueva ola de contagios de Covid-19, por lo que urgió al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), a aceptar, a la brevedad, la devolución de 547 millones de pesos que tiene pendientes de devolver el partido, para que el gobierno federal cuente con más recursos para la adquisición de vacunas anticovid.

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que corresponde al Consejo General del INE y no a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos responder sobre si Morena puede devolver los recursos, el partido exigió a los consejeros que demuestren si están del lado del pueblo de México.

Manifestó que impedir que Morena devuelva las prerrogativas es negar a los mexicanos la posibilidad de tener acceso a un sistema de salud digno, ya que no existe impedimento legal para no aceptar la devolución.

“La resolución del Tribunal Electoral es clara, el Consejo General del INE es quien tiene la última palabra sobre si acepta o no que nuestro partido devuelva parte de su financiamiento público. Hacemos un llamado a los consejeros a que dejen los pretextos burocráticos, es absurdo que no quieran aceptar la devolución cuando no hay ninguna disposición de ley que impida que un partido reintegre recursos. Los invitamos a tomar una decisión pensando en la salud de las y los mexicanos”, remarcó.

El líder nacional del guinda reconoció que el 2021 fue un año difícil para la economía mexicana y para las finanzas públicas del gobierno federal, pero destacó que, pese a ello, se logró hacer el desembolso necesario para vacunar al 88 por ciento de las personas mayores de 18 años, causa a la que, dijo, Morena quiere contribuir.

En las campañas electorales del año pasado, Delgado aseguró que ya habían devuelto la mitad de sus prerrogativas –800 millones de pesos– para la adquisición de vacunas anticovid, pero todavía tiene ese pendiente.

