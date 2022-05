Morena y oposición no consideran periodo extraordinario para Reforma Electoral

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los opositores no consideran convocar a un periodo extraordinario para abordar la Reforma Electoral ; sin embargo, el guinda plantea un esquema de parlamento abierto con cuatro formatos.

El coordinador morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, comentó que la Comisión Permanente tendrá 120 días para sesionar, por lo que todavía no pueden anticipar nada, pues todavía es una etapa muy larga.

No obstante, explicó que lo que sí propondrá serán los foros de parlamento abierto que, a diferencia de la Reforma Eléctrica que tuvo tres, ahora serán cuatro.

“Uno sería en el propio seno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para ver las cuestiones de carácter técnico, que incluye la participación de todos aquellos quienes ya tuvieron la responsabilidad de estar al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), en su momento, del Instituto Federal Electoral, para que nos compartan su experiencia. También cómo se dio el proceso y cómo evolucionó el de la elección de los consejeros, y en su caso magistrados, para el caso del Tribunal”, detalló.

Junto con el senador @RicardoMonrealA definimos nuestras prioridades, estrategia y coordinación bicamaral para los trabajos de la Comisión Permanente. Agradezco la hospitalidad y celebro la unidad que existe entre los senadores y diputados de la Coalición Juntos Hacemos Historia. pic.twitter.com/wr3xkQmsSG — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) May 4, 2022

Dijo que el segundo foro estará en comisiones para todos aquellos estudiosos, especialistas, académicos, investigadores de las cuestiones de carácter electoral y de análisis comparado con otras experiencias en otros países. El tercero será a través del Canal del Congreso e invitarán al Sistema Mexicano de Radio y Televisión.

La novedad sería también organizar foros regionales, toda vez que el proyecto de iniciativa que envía el Presidente de la República implica o incluye la disminución de los integrantes de los ayuntamientos y de los congresos de los estados, así como la representación pura, a partir de listas estatales Ignacio Mier

Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, advirtió que la Reforma Electoral propuesta por el Presidente no será debatida hasta después de agosto. El objetivo es dictaminar de manera conjunta las tres iniciativas de la coalición Va por México y todas las que están pendientes en materia electoral.

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente, que arrancó sus sesiones en el Senado, el también coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que, si Morena insiste en acelerar el dictamen sólo de la iniciativa presidencial, será porque está determinado a su fracaso, ya que será votado en contra por la oposición.

“Nosotros no estamos por un periodo extraordinario, y bueno, en agosto sería un trámite legislativo. Ellos tienen la posibilidad en comisiones de llevar todo a votación, pero eso no quiere decir que se vote a favor nada. Harán lo mismo que con la Reforma Eléctrica, es decir, no escuchar a las oposiciones, no buscar consensos, no tener práctica legislativa y no hacer política”, declaró.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, esperará que la coalición Va por México prepare su propuesta en la materia, porque así ambas se podrán complementar.

Asimismo, respaldó la elección por la vía del voto popular de las y los consejeros y magistrados electorales, que propone el titular del Ejecutivo Federal. Coincidió con la importancia de reducir costos y generar ahorros en las elecciones y con la desaparición de las diputaciones y senadurías plurinominales.

MAEP