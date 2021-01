Mortalidad, prueba de que epidemia rebasó al Sistema de Salud: rector Graue

En un fuerte diagnóstico del sector, ayer, el rector de la UNAM, Enrique Graue, declaró que la pandemia del Covid-19 ya rebasó al sistema de salud mexicano, una condición que, dijo, puede verse en las más de 150 mil víctimas mortales del virus.

“Debíamos estar conscientes de que la epidemia podía rebasar al sistema de salud y, de hecho, así ha sido. Nuestros más de 150 mil muertos y el exceso de mortalidad general son prueba de ello. Son pérdidas irreparables y un gran dolor para México”, declaró Graue.

En la presentación del documento “Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia y sugerencias para enfrentar los próximos retos”, el rector recordó que desde hace 10 meses, en la reunión del Consejo de Salubridad General, se advirtió del riesgo de quedar rebasados, algo que, insistió, finalmente ocurrió.

“Quienes estuvimos en esa primera reunión sabíamos de las grandes dificultades que íbamos a enfrentar: un sistema de salud históricamente debilitado y fragmentado, y una carencia de camas hospitalarias, de especialistas médicos y personal de salud”, dijo.

Entre los rezagos enumeró la falta de presupuesto, de infraestructura, de cobertura, de calidad de atención y de recursos humanos; sin embargo, pidió reconocer lo mucho que se ha hecho.

“Nada de lo anterior tenía soluciones sencillas, en la inmediatez de los meses que siguieron. Pero hay que decirlo: mucho se ha hecho y hay que reconocerlo y ,con toda seguridad, como se plantean en estas recomendaciones, aún hay mucho más por hacer”, puntualizó.

En el foro, Graue reconoció que ante los esfuerzos “épicos” del personal de salud mexicano, la ciudadanía debe de hacer lo propio quedándose en casa y usando cubrebocas; además, llamó a “hacer una pausa en el camino”.

El rector reiteró su ofrecimiento para formar parte del plan de vacunación, que hasta el momento no ha sido aceptado por la Secretaría de Salud.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien presenció el foro, se comprometió a recibir las observaciones y utilizarlas “para hacer un alto en el camino.

“...Reflexionar sobre cómo podemos mejorar en lo inmediato, en el mediano plazo y en el largo plazo también, las condiciones de salud durante y más allá de la epidemia de Covid-19”, apuntó.

Sin embargo, más tarde, en conferencia de prensa, López-Gatell aseguró que las autoridades de salud no han sido rebasadas: “en términos netos considero que no (fuimos rebasados) y la evidencia está a la vista y es completamente trazable. En términos de capacidad hospitalaria, afortunadamente en ningún punto ha sido rebasado el Sistema Nacional de Salud”.

Aseveró que cuando Graue Wiechers dijo que la mortalidad es consecuencia de un sistema que ha sido rebasado, “a lo que se refirió es a que en México tenemos un sistema que por décadas ha tenido menos personal del que se requiere, también tenemos un sistema que no tiene suficiente infraestructura, no tiene hospitales suficientes, no tiene clínicas suficientes, no tiene camas suficientes (...) tiene equipo obsoleto, a eso se refiere el doctor Graue”.

El subsecretario agregó que tras las recomendaciones del foro, donde participaron 29 expertos de 13 instituciones nacionales e internacionales, la estrategia de salud para atender la pandemia puede sufrir cambios, algunos incluso “radicales”.

“Se nos entregó un documento que tiene recomendaciones sumamente valiosas, un análisis muy crítico que nos permite orientar los esfuerzos de lo que sigue todavía del manejo de la epidemia, ahora incluyendo de manera preponderante el programa de vacunación, con una base de reflexión científica muy rigurosa”, dijo.

El funcionario anotó que los cambios a la estrategia se estarán presentando en las próximas semanas: “No quisiera adelantar vísperas para que todos vean la recomendación y que es lo que ya estaba haciendo el Gobierno de México o lo que va a empezar a hacer en caso de que sea un esfuerzo que requiera multiplicar actividades o poner actividades novedosas”.