Mujeres, más propensas a “sufrir” de corazón roto.

El 90 por ciento de los casos de síndrome del corazón roto en México se presenta en mujeres, dio a conocer el jefe de Cardiología del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, Marcelo Ramírez Mendoza.

Explicó que se trata de un padecimiento “bajo un concepto muy reciente en la literatura médica, que se caracteriza por un abombamiento en el ventrículo izquierdo del corazón”, y “entre las principales causas se encuentra el estrés, tensiones, preocupaciones, y aunque suene poco convincente, el transitar por un duelo amoroso o perder a un ser querido por muerte pueden desencadenar el síndrome.

“Hay que tener cuidados específicos y saber detectar el problema, porque generalmente se confunde con un infarto, ya que sus síntomas son similares”, expuso el especialista.

Los informes del mismo centro médico ratifican que el 90 por ciento de los casos registrados de este síndrome se presenta en mujeres de entre 50 y 55 años de edad, periodo de inicio de la menopausia.

También se diagnostica en varones entre 65 y 67 años, pero más recientemente, en el periodo del 2020 a la fecha, el problema se ha presentado principalmente en adultos jóvenes, con un rango de edad de entre 25 y 30 años, y en menor medida en niños que están a punto de entrar a la adolescencia, ya que es cuando se manifiesta en mayor medida la ansiedad por estrés.

“Si no hay daño grave en el corazón, el 95 por ciento de los pacientes logran su recuperación entre cuatro a ocho semanas, pero para evitar este síndrome es importante que la población lleve una dieta sana, no fumar y evitar el consumo de bebidas alcohólicas”, subrayó.

Un ejemplo de este padecimiento muchas veces desconocido es el de Esther Zamorano, de 60 años, quien vive en la Ciudad de México. Durante los sismos del 2017 vio desde el Palacio de Bellas Artes “cómo se desgajaba el edificio Sears”, refirió a La Razón.

“Traté de guardar la calma, pero no fue hasta dos semanas después que llegué al médico”, dijo al tiempo de indicar que ingresó al hospital con un agudo dolor en el pecho, presión arterial alta, sudoración, taquicardia, náusea y ansiedad, que se acompañaban del deseo de morir; además, “no paraba de llorar”.

“Me hicieron una ecocardiografía y demostró algo que no comprobaba que fuera un infarto; me dijeron que tenía una deformación poco común, pues tenían forma de olla o vasija. Alguien dijo que tenía el corazón roto y me comencé a reír, pero la doctora que me atendió me miró con seriedad y fue que me enteré que sí existía el corazón roto”, relató la paciente.

Al referirse al padecimiento, Eliud Montes Cruz, ecocardiografista e investigador, comentó que éste ocasiona insuficiencia cardiaca y que el diagnosticado tiene dificultades para respirar, así que, ante cualquier síntoma, recomendó asistir de inmediato a un médico.

Y si tener algunos “corazones rotos” en México no era suficiente durante la pandemia, los especialistas en cardiología afirman que, en medio de la incidencia del virus SARS-CoV-2, los casos se incrementaron, siendo las cardiopatías algunas de las consecuencias más comunes.