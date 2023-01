Nadie puede imponer a los ciudadanos con cual “corcholata” simpatizar, advierte Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que nadie puede obligar a los ciudadanos a simpatizar por alguna de las “corcholatas” presidenciales.

A través de un mensaje que difundió en sus redes sociales, refirió que este año será complejo, principalmente por la actividad política que se desarrollará debido a que los partidos y coaliciones definirán a su candidata o candidato para 2024.

Dijo que en su caso particular seguirá luchando, pese a que participa en una “cancha dispareja”, pues fue incluido en la lista de Morena, pero “no somos referidos con la frecuencia que lo son otros u otra”, por lo que luchará por emparejar la contienda al interior de su partido.

Apuntó que cree en la militancia y en los simpatizantes, pero también en aquellos ciudadanos que no tienen partidos y que no profesan una ideología radical.

Por ello, Monreal se pronunció porque los ciudadanos puedan definir libremente entre los cuatro aspirantes de Morena a la Presidencia de la República, sin presiones por parte de nadie.

“El que tú puedas decidir entre los cuatro libremente me permite llegar a ti, nadie nos debe de imponer, nadie nos debe de obligar por quién simpatizar de los cuatro aspirantes a suceder al presidente López Obrador”, manifestó.

El senador zacatecano, quien destacó que está orgulloso de ser de la clase media y de ser aspiracioncita, pese a que es algo que ha criticado el Presidente de la República, pidió en su mensaje que lo apoyen en las redes sociales para promover sus aspiraciones presidenciales.

Apuntó que no cuenta con recursos y que tampoco está dispuesto a violar la ley, por lo que dijo que respetará la Constitución en cuanto al tema de la propaganda.

“¿Cómo me puedes ayudar? A través de las redes, no tenemos dinero, no disponemos de equipos pagados, no disponemos de patrocinadores económicos, además de ilegal podría resultar de una ventaja indebida para los demás compañeros, yo voy a respetar la ley, voy a respetar la Constitución, porque soy abogado formado en la universidad pública y porque he realizado estudios de maestría y doctorado en la UNAM y porque soy maestro de posgrado en la UNAM y no voy a traicionar lo que enseño”, puntualizó.

