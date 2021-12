Evita accidentes en Navidad y aprende a prevenir incendios en temporada invernal

Es Navidad y en nuestros hogares colocamos decenas de luces sobre las paredes, marquesinas y en el árbol, por eso en La Razón te decimos qué hacer para evitar accidentes con los adornos navideños.

Al estar cerca de enchufes, apagadores y extensiones durante la Navidad, los menores de edad quedan expuestos a diversas problemáticas en esta temporada debido al acercamiento que tienen a éstos por su conexión a los artefactos decorativos.

Igualmente, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó a quienes colocaron un pino natural, como árbol de Navidad, no dejarlo dentro del hogar por un periodo mayor a las cuatro semanas, pues al secarse se convierte en una fuente de incendio.

🪅🎄En las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, comúnmente se utilizan luces y adornos, lo que genera un mayor #riesgo de incendios; la mayoría relacionados a la mala instalación de los foquitos en el árbol navideño. Ante ello, te recomendamos: pic.twitter.com/5NHehodZ6h — Protección Civil México (@CNPC_MX) December 18, 2021

Estos árboles, al igual que los artificiales, deben mantener una distancia mínima de un metro con cualquier espacio u otro objeto que pueda originar las llamas, como lo son chimeneas, calentadores eléctricos, velas y veladoras, así como otros materiales inflamables.

Protección Civil también sugirió apagar los aparatos cuando no estén en uso, por lo que las luces de casas y marquesinas no deben estar prendidas toda la noche. También recalcó que los artículos no deben estar al alcance de infantes y no debe haber más de tres cables en cada extensión.

Los animales de compañía también deben protegerse, por lo que se recomendó no colocar decoraciones “peligrosas” como esferas de vidrio, elementos cortantes o puntiagudos.

La Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México informó sobre cómo prevenir incendios esta Navidad. Gráfico: Protección Civil

Otra de las encomiendas del Gobierno de México es evitar los fuegos pirotécnicos durante los festejos, pues pueden explotar cerca de los menores de edad y los animales en casa, lo cual puede generar amputaciones.

Finalmente, las autoridades exhortaron esta Navidad a comprar todos los eléctricos en tiendas departamentales y no en puestos de la calle, ya que éstos pueden crear diversos problemas como cortos o mal funcionamiento.

MAEP