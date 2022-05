¿Necesitas dinero? Puedes solicitar un préstamo a cuenta de tu pensión en el IMSS

Si eres pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y necesitas un préstamo, entonces puedes solicitar un crédito, siempre y cuando pertenezcas al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

Este préstamo se puede solicitar a cuenta de la pensión con cualquier entidad financiera que tenga convenio vigente con el IMSS , y antes de comenzar el proceso, es necesario tomar en cuenta lo siguiente.

El descuento mensual no debe exceder el 30 por ciento del monto de la pensión mensual; asimismo, el monto de ésta no se podrá reducir a una cantidad inferior al promedio de las pensiones garantizadas y el plazo del préstamo no deberá exceder de 60 meses.

Antes de pedir el crédito, se recomienda consultar las condiciones de la entidad financiera.

Otras recomendaciones:



La entidad financiera entregará al solicitante un ejemplar del contrato y de la Carta de Libranza -debidamente llenados-, la cual contiene el importe del préstamo solicitado, descuento mensual, el plazo y el Costo Anual Total (CAT). Asimismo, cuenta con la firma y huella digital de quien pidió el préstamo.

La cantidad solicitada deberá coincidir con el depósito de la entidad financiera en la cuenta donde se recibe la pensión (en un plazo no mayor a 5 días en horario bancario).

Si se cambia de cuenta bancaria para el pago de la pensión ante el IMSS, no se podrá solicitar un préstamo en 3 meses en esta modalidad.

La entidad financiera deberá cobrar comisiones por pagos o liquidación anticipada.

Para solicitar el préstamo a cuenta de la pensión, sólo se debe ingresar al siguiente enlace y seguir los pasos que indica: www.imss.gob.mx/pensiones

En caso de no contar con una cuenta para ingresar a la plataforma, se puede dar click en el apartado de Crear nuevo usuario y proporcionar la CURP, número de seguro social, número telefónico y un correo electrónico.

