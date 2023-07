Ministra Norma Piña ve riesgos contra la independencia judicial en México y el mundo

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, dijo que “en México y gran parte del mundo surgen voces y movimientos que intentan mermar la independencia judicial y la división de poderes”.

“En mi país, pero no solo en mi país, en gran parte del mundo, surgen voces y movimientos que intentan poner en entredicho la legitimidad de la función judicial. Pretenden mermar, la independencia de los poderes judiciales. Intentan diluir la división de poderes”, subrayó la ministra al participar este jueves en el Congreso Mundial de Derecho en Nueva York, Estados Unidos.

Además, dijo que “la historia se repite. Persiste la intención de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar las ideas de un solo hombre. Enfrentamos el riesgo de perder todo lo ganado por la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. De esta dimensión es el reto que enfrentamos”.

Piña Hernández afirmó que juzgadores e impartidores de justicia tienen “la obligación de reflexionar cómo fortalecer la independencia judicial, pilar de las democracias contemporáneas”.

te puede interesar Resultados UNAM 2023, AQUÍ puedes consultarlos

Agregó que “es fundamental sensibilizar a la ciudadanía sobre la relevancia de la función judicial. Tengo la convicción de que socializar la trascendencia de la decisión judicial en la vida de las personas tiene el potencial de renovar de forma positiva la relación entre la institución y la ciudadanía”.

Piña dijo que es “un grave error de quienes integran los poderes judiciales, y de la comunidad jurídica en general, asumir que la independencia judicial está dada”.

Concluyó diciendo que la independencia judicial “es una garantía de los derechos humanos. Tal vez porque no había sido necesario en el desarrollo de nuestras democracias. Tal vez porque lo habíamos dado por sentado. Hoy, me permito insistir: la independencia judicial no es una cuestión que se ocupa únicamente de las relaciones entre los poderes públicos del Estado y del Poder Judicial frente a factores políticos y económicos”.

JVR