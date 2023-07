Marcelo Ebrard se desmarca de la Iglesia de la Luz del Mundo y de la pinta de bardas

De gira por Guadalajara, Jalisco, el excanciller Marcelo Ebrard se deslindó este jueves de cualquier vínculo o apoyo recibido por parte de la Iglesia de la Luz del Mundo, y advirtió que ni ha solicitado ni aceptaría el apoyo de alguna iglesia.

En conferencia de prensa, previa a la asamblea informativa en esta ciudad, el aspirante a coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación aclaró que no comulga con los principios de la Luz del Mundo.

“No comparto los puntos de vista de la iglesia que mencionas, y de otras iglesias, yo soy un hombre más bien, bastante progresista. Y, que yo sepa, ni he solicitado ni aceptaría el apoyo de ninguna iglesia. De esa tampoco”, afirmó.

te puede interesar Premios Juventud 2023: Conoce a todos los ganadores EN VIVO

Marcelo Ebrard se desmarca de la pinta de bardas y espectaculares

Asimismo, el morenista se desmarcó de las bardas pintadas y espectaculares que han aparecido en distintas partes del país.

“Las bardas y los espectaculares no son algo que yo mande poner, no le puedo decir a la gente no pongan bardas y los espectaculares que se montaron, casi todos están relacionados o todos, yo no he visto otros, con el libro que saqué en marzo, o sea ya tienen tiempo”, refirió.

Por otro lado, Ebrard denunció que el objetivo fundamental del Frente Amplio por México es desmontar la política social de la Cuarta Transformación, por lo que en las próximas elecciones “está clarísimo que los vamos a volver a derrotar”.

lee más Enrique Alfaro entrega renovación del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde

“Vi la entrevista del expresidente (Vicente) Fox, como definiendo cuáles son los objetivos de esta coalición o este frente de fuerzas, y en buena medida es desmontar la política social que hemos llevado a cabo. Pues él lo dice”, mencionó.

Respecto al debate con la panista Xóchitl Gálvez, el extitular de Relaciones Exteriores comentó su disposición, en caso de que gane su contrincante la candidatura del bloque opositor.

“Su servidor es el más dispuesto a dialogar, discutir y debatir, no puedo pensar que estemos en un recorrido por todo el país sin esa disposición, entonces yo seguiré diciendo eso porque es mi punto de vista”, reiteró.

JVR