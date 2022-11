PRI y MC chocan en Cámara de Diputados por Samuel García, gobernador de NL

Los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados tuvieron un desencuentro este jueves, esta vez en torno al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien el tricolor acuso de "chantajes".

Durante el desahogo de las reservas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, el priista Andrés Cantú denunció que en Nuevo León se vive una situación de “ingobernabilidad” , ya que el mandatario está "extorsionando" a los municipios al no entregarles sus participaciones estatales y reteniendo las participaciones federales "para incidir en la designación del Fiscal del estado".

Desde la tribuna, Cantú Ramírez afirmó que “derivado de diferencias naturales que se dan en una democracia, los gobiernos municipales están siendo afectados aun cuando no cuentan con injerencia o responsabilidad alguna por estos hechos".

"Es preciso señalar que el gobernador de Nuevo León busca presionar recurriendo a las peores prácticas propias de una política vieja, atroz y autoritaria, de la que tanto se quejaba” Andrés Cantú, diputado del PRI

Acompañado de diputados de su fracción expusieron desde la tribuna una manta en la cual aseguraron que Samuel García no otorga los recursos a municipios gobernados por el PRI y PAN para que presionen a los legisladores locales y aprueben la propuesta del mandatario de Nuevo León de un "fiscal carnal".

Aseguran que García Sepúlveda "maneja discrecionalmente su doble discurso, aplicando también lo mismo de lo que se queja a nivel federal". En ese sentido, “pide a gritos un nuevo Pacto Fiscal, alegando soberanía estatal y justicia, pero violenta y trasgrede la soberanía municipal, no depositándole los recursos a cada uno de estos municipios”.

En respuesta, el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, dijo al priista que si gusta se podrían hacer mesas de interlocución con el gobernador Samuel García para demostrarle que no se están afectando a los municipios en la entrega de sus recursos.

"Si hay cosas que se están haciendo mal en los municipios, se pueden corregir, pero si quieren hacer un golpeteo político o de distracción porque el tema de fondo es el INE, su defensa, y no ir por una Reforma Electoral, no vamos a entrar a ese juego” Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC en la Cámara de Diputados

Asimismo, Álvarez Máynez pidió que el coordinador del PRI, Rubén Moreira, no llame "niño” al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, porque es una forma muy despectiva al militante del partido naranja y es discriminatorio hacia los infantes.

“No sé cuál sea su trauma con Colosio, pero le pido encarecidamente que no se vuelva a referir a él como "niño", porque eso además es una discriminación, no solo para Luis Donaldo, sino para los jóvenes; no se vale discriminar, descalificar a la gente, hay muchos jóvenes que harían mejor las cosas qué muchos dinosaurios de la política”, dijo.

Álvarez Máynez insistió que el PRI ha repetido un golpeteo contra MC como lo hacen desde la Secretaría de Gobernación (Segob) hacia los gobernadores de ese partido, si se comparan los discursos de los priistas con los de Adán Augusto López Hernández.

“Ayer (Adán Augusto) nos volvió a golpear en Yucatán. En cada estado que va no tuvo el valor civil de sostener sus dichos frente al gobernador (Enrique) Alfaro; dijo que había mejorado mucho la seguridad, que había reducido los delitos; este día los diputados del PRI lo hacen contra Samuel García", comparó Álvarez Máynez.

CEHR