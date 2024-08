Omar García Harfuch fue buen Secretario de Seguridad en CDMX: AMLO

Tras asegurar que fue “un buen” Secretario de Seguridad en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador informó que durante la reunión con Omar García Harfuch, próximo titular de Seguridad y Protección Ciudadana, le sugirió atender las causas que provocan la violencia, la inseguridad, que no haya corrupción ni impunidad.

El Presidente de la República destacó que el trabajo que realizó García Harfuch como titular de Seguridad en la capital con la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, donde se logró disminuir el índice delictivo en homicidios dolosos, robo de vehículos con y sin violencia.

“Fue buen secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, y aunque no lo es todo, en política cuentan los resultados”, declaró AMLO, luego de subrayar que él sabe cuál es la estrategia para garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos, así como la idea de atender las causas bajo el principio de que la paz es fruto de la justicia.

“Que primero hay que atender las causas, dar opciones a la gente, que haya trabajo, el salario sea justo, se atienda a los jóvenes, que no se desintegren las familias, y también que no haya corrupción, que se trabaje de manera coordinada con todas las dependencias encargadas de la seguridad, que haya perseverancia, que no haya impunidad, en fin, todo eso”, explicó.

El Jefe del Ejecutivo federal presentó la gráfica de delitos en la CDMX del tiempo que fue jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, donde en los últimos 30 años fue cuando más bajó el índice delictivo en la capital.

De acuerdo con las estadísticas, los homicidios disminuyeron en ese periodo (de 1996 a 2022) alrededor de 50 por ciento; el robo de vehículo sin violencia bajó con Sheinbaum de 100 a 12 casos. “Por eso se ha avanzado mucho en la ciudad”, acotó AMLO.

Resaltó que la CDMX “es de las ciudades del mundo más seguras, por lo que están llegando a vivir de otros países. Esto fue muy notorio durante el gobierno de la Presidenta electa cuando estuvo de Jefa de Gobierno y Omar (García) Harfuch fue el encargado de la Secretaría de Seguridad”, enfatizó.

El tabasqueño dio a conocer que se reunió con el futuro secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, para revisar las obras que están en proceso en la actual administración, así como las que ha propuesto la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

