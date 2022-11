ONG´s defensoras de derechos humanos llaman a sumarse para defender al INE

Organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron un llamado a la ciudadanía a salir y sumarse en la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), debido al interés de un grupo político de controlarlo y debilitar la democracia del país.

En conferencia, Xóchitl Córdova, presidente de la Asociación Nacional Cívica Femenina señaló que como voz de las mujeres no se encuentran dispuestas a dar un paso atrás en los avances de espacios de participación social y política que se han abierto, pues no se puede retroceder con este, ni con ningún otro gobierno que pretende acabar con la democracia.

“Tenemos que reconocer que el INE ha organizado procesos transparentes y confiables, ya que hemos sido parte de esa ciudadanía que ha participado en la democracia, lo que le ha valido un reconocimiento internacional, indicó.

La activista comentó que saben que el INE es perfectible y que hay un espacio amplio para su mejora , pero el momento y la forma es lo que les preocupa, ya que el cambio no debe venir de un solo grupo, sino de la sociedad en su conjunto y sin controlar las decisiones ciudadanas. “Exigimos que no se desfigure, ni controle las elecciones, que se evite el control político, no queremos regresar a las elecciones a modo”, aseveró.

Por su parte, René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) explico que casi cada tres años ha habido reformas al INE, con miras a fortalecerlo, dotarlo de mayor presupuesto y autonomía, sin embargo, la nueva propuesta desea todo lo contrario.

“Hoy la iniciativa manda un mensaje de control y esto no se debe permitir, ya que el control lo debe tener la ciudadanía, ya que es un órgano autónomo que necesitamos que sea eficiente con muchos recursos y eficaz”, indicó.

El activista criticó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por declarar que se gasta mucho en mantenerlo, pero recordó que también se invierten muchos recursos en tenerlo en Palacio Nacional y costear sus conferencias matutinas, además de otros temas.

Indicó que gracias al INE se ha evitado que lleguen los peores candidatos, que son corruptos y que se han caracterizado en los últimos tiempos por parte de Morena, pues no tienen preparación. “Hoy el Gobierno propone este sistema con sus partidos cómplices y valida una reforma en la que miente a todos, traiciona a sus electores al querer quitar las instituciones de participación ciudadana”, agregó.

René Bolio convocó a la ciudadanía a salir a las calles a oponerse a esta reforma de control, pues desde 2018 se han entregado organismos como la CNDH, con la presencia de Rosario Piedra que no defiende a la gente, sino al poder. “Esto lleva a una dictadura y solo le falta controlar a los órganos electorales para perpetrarse el poder”, dijo.

