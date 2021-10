ONG solicita protección para caravana migrante del 23 de octubre

El director de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica pidió protección al Senado de la República para arrancar la caravana migrante desde Chiapas a la Ciudad de México el próximo 23 de octubre, y evitar agresiones y detenciones por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) .

En conferencia en la capital del país, aseguró que ya se reunió con diversos legisladores quienes mostraron su respaldo al tema migrante, y denunció que los originarios de Haití son quienes más han sufrido la contención del Gobierno Federal, al grado de que en Chiapas ni siquiera los dejan salir o tomar un transporte público.

“En esta crisis vemos que las personas más afectadas son la comunidad haitiana. Hemos visto el horror de cómo se les ha tratado, con una brutalidad y tortura infames. Es lamentable que en Chiapas ni siquiera se les permite abordar los camiones de transporte público, es preocupante, pero tenemos fe porque el 23 de octubre salimos en caravana rumbo a la Ciudad de México”, aseguró.

lee más Haitianos abarrotan estadio olímpico de Tapachula en busca de regularizar su estadía en México

Mujica también solicitó la vigilancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones civiles en general, ya que su marcha es pacífica y tiene el propósito de “romper las cadenas de esa cárcel que es Chiapas y de la inconsciencia que ha caracterizado en los últimos meses en contra de la comunidad migrante”, añadió.

“Queremos que paren las agresiones en nuestra contra", señala joven migrante

Ricardo “N” joven originario de Haití explicó que salir de Chiapas y llegar a la Ciudad de México es “sumamente difícil”, ya que las agresiones de los elementos del INM son recurrentes para quienes viajan con pocas personas.

“Yo no entiendo por qué ese trato a los haitianos, necesitamos un poco de respeto ya que no venimos a hacer daño, sino a buscar mejores oportunidades de vida para nuestras familias. Queremos que paren las agresiones en nuestra contra . No estamos haciendo una lucha con cuchillos o con armas, sino les estamos pidiendo apoyo al venir de un país pobre”, dijo.

ACNUR y Segob coordinan esfuerzos para atender migración



Giovanni Lepri, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados en México, acordó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López seguir coordinando esfuerzos para fortalecer el sistema de asilo, así como explorar alternativas migratorias para personas en situación de vulnerabilidad.

Durante una reunión privada que sostuvieron la mañana de este miércoles en las oficinas de la Segob, el representante de la ACNUR en México dijo en sus redes que otro de los acuerdos a los que se llegaron fue impulsar la integración de las personas refugiadas.

En México las solicitudes de refugio de extranjeros de enero a septiembre de 2021, suman 90 mil 314, principalmente de personas provenientes de Honduras, Haití, Cuba, El Salvador, Venezuela, Chile, Guatemala, Nicaragua, Brasil y Colombia.

Según algunos expertos, la falta de respuesta a dichos trámites provocó una crisis humanitaria en la frontera sur, donde miles de personas se encuentran varadas en Chiapas.

EASZ