ONGs exigen vacunación contra COVID-19 en menores de 5 a 14 años

Organizaciones no gubernamentales (ONGs) exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, vacunar de manera urgente contra COVID-19 a menores de cinco a 14 años, debido a que es un derecho protegerlos.

En un pronunciamiento público de 16 organizaciones como Save the Children, Mexicanos Primero, la Red por los Derechos de la Infancia, entre otros, señalaron que la Secretaría de Salud se empeña en decir que los menores no son prioridad a pesar de que al 30 de enero de 2022 se reportaron 295 mil 233 contagios, 12 mil 977 hospitalizaciones, 971 intubaciones y mil 088 defunciones en el rango de edad de 0 a 17 años .

Además, las organizaciones detallaron que el regreso a clases presenciales que comenzó a darse en las semanas recientes no previene contagios o afectaciones a la salud de los menores, por ello los padres prefieren no enviar a sus hijos a las aulas. Agregaron que otros de los problemas que no se han considerado por parte de las autoridades son las posibles afectaciones por COVID largo.

Los organismos calificaron como inexplicable la decisión de las autoridades federales para no comprar vacunas para los menores de 14 años, ya que en otros países les están dando prioridad, mientras que en México continúan las negativas.

"Con un niño que sufra, con una niña que ponga en riesgo su vida, hay suficiente razón para reconocer ese derecho constitucional. No podemos permitir que se sigan poniendo los derechos humanos de la niñez y adolescencia mexicana en perspectiva adultocéntrica, en segundo plano . La omisión y el desdén resultan inaceptables", destacó el comunicado.

Añadió que aparte a la vacunación se deben sumar medidas de refuerzo en las escuelas, así como destinar más recursos al sector ya que no se pueden esperar a que la pandemia llegue al límite para tomar acciones.

