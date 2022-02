AMLO pide a Loret de Mola que revele sus bienes por “voluntad propia” ante negativa del Inai

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si Carlos Loret de Mola lo autoriza, le podrá probar que los ingresos que mostró en las “mañaneras” son reales y lo invitó para que muestre sus bienes por “voluntad propia”.

Lamentó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) le negó compartir y brindar información sobre el periodista Carlos Loret de Mola.

“No dan información, no quieren; ahí me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola. Y lo que he aclarado es que él puso, y así fue su frase de defensa o en eso se sustentó, él puso de que era una exageración. Si quiere y me lo autoriza, lo doy a conocer, si él me lo autoriza, nada más para probarle que no es una exageración”, destacó AMLO.

En conferencia de prensa en Tijuana, Baja California, indicó que ya “presentía” que iba a obtener una negativa del Inai y lamentó que el instituto “dejó pasar” una investigación.

Lo cierto es que yo ya presentía que iban a responder de esa manera por su actitud desde que se fundó ese instituto; no permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos que también es una minoría; la mayoría de los periodistas ganan muy poco y se arriesgan mucho los que andan en la calle, los que andan haciendo la nota, no los que están en las oficinas y en los restaurantes de lujo Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

El Presidente aclaró que solo busca conocer los bienes de Loret de Mola, pero no así de su familia.

No me estoy metiendo con su familia, me gustaría que solo diera a conocer, pero por voluntad propia, sus bienes, cuántas casas tiene, cuántos departamentos, cuántos en México, cuántos en el extranjero Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Indicó que hay comunicadores “famosos” que ganan más que Loret de Mola, por lo que deberían trasparentar sus recursos, ya que insistió que tienen que ver con lo público.

Porque los medios pues son concesiones, tienen que ver con el sector público, son entidades de interés público, los medios, y en varios casos reciben dinero de gobiernos. Por ejemplo, una de las fuentes de financiamiento del Loret es Latinus y está vinculado con las empresas que vendían los medicamentos al gobierno Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Expuso que 10 empresas, entre ellas una que “apoya económicamente a Loret” vendían a 100 mil millones de pesos los medicamentos de manera anual.

Entonces como eso se canceló, pues se produjo un movimiento en contra nuestra, de ahí viene lo de las protestas del desabasto de los medicamentos, la de los niños de cáncer, que es muy lamentable, pero que no es porque les preocupen los niños de cáncer o que les preocupe que tengan sus medicamentos, es que dejaron de robar o ya no se les permite robar Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Aseveró que no denuncian la corrupción y que sólo son golpeadores que, además, desprestigian a quienes de verdad luchan en favor de los pobres y en contra de la corrupción.

