"Operación de Estado" protegió a familia de Margarita Zavala en caso de Guardería ABC: Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señaló que hubo una "operación de Estado" para proteger a la familia de la exprimera dama, Margarita Zavala, y no involucrarla en el caso del incendio de la Guardería ABC en Sonora, donde fallecieron 49 menores de edad.

Entre los dueños de dicho inmueble estaba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la ahora diputada federal.

Durante la presentación de su libro "10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial", Arturo Zaldívar recordó que hubo presiones por parte del gobierno de Felipe Calderón.

te puede interesar SCJN aprueba prisión contra personas que den información falsa para adoptar

Relató que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo visitó en su oficina para persuadirlo a que cambiara el proyecto de sentencia, donde señaló las responsabilidades de funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y familiares de Margarita Zavala.

"En un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto ", aseguró Zaldívar, quien dio instrucciones a su secretaria para que guardara el proyecto bajo llave, y si no aparecía en el Pleno al día siguiente, lo difundiera ante los medios.

"Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte (…). Hoy puedo dar fe, de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo". Arturo Zaldívar

El ministro presidente también mencionó que antes de que la Corte discutiera el tema, padres de los menores afectados le contaron que el Gobierno federal no permitió que salieran aviones a Sacramento, California, donde había un hospital esperándolos para poder curar a los infantes, porque Felipe Calderón no quería que se hiciera grande el escándalo.

A pesar de perder la votación sobre el asunto, Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que no carga en la conciencia con la muerte de los niños de la Guardería ABC .

🔴 Presentación del Libro "10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”



Autoría de @ArturoZaldivarL Ministro Presidente de la #SCJN y del @CJF_Mx https://t.co/G7QGv5RmdB — Suprema Corte (@SCJN) February 22, 2022

KEFS