Hay receso en la Cámara baja, dice

Oposición no dejará de legislar, sólo no aprobará reformas regresivas: Jorge Romero El coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados dijo que la oposición no aprobará "reformas regresivas"; apuntó que se dará salida a aquellas en materia de salud, derechos de la infancia y mujeres