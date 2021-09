Oposición exige garantizar apoyos para damnificados; Morena reclama hipocresía

Senadores de oposición exigieron al gobierno federal que garantice la ayuda para los damnificados de Hidalgo, Estado de México, Puebla y Veracruz, afectados por las inundaciones.

Durante la sesión ordinaria en el pleno de la Cámara alta ratificaron su condena por la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y demandaron que se emita la declaratoria de emergencia para el municipio de Tula y la región del Valle del Mezquital, en Hidalgo, a fin de atender las contingencias ocasionadas por el desbordamiento de los ríos Tula, Rosas y Salado.

En ese contexto, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, pidió que se reviva el Fonden “o como le quieran llamar”, para apoyar a la gente que requiere atención urgente.

“Hay una iniciativa en Cámara de Diputados, que avala el Partido Acción Nacional y el PRI, para que se puedan establecer apoyos a los damnificados, y reitero, si no se quiere llamar Fonden, porque ya es un capricho, pues que le llamen como quieran, pero que se establezca de manera clara y oportuna para apoyar a la gente que lo necesita con urgencia y no después que estemos solicitando las declaraciones de emergencia”, manifestó.

Al respecto, el senador morenista Félix Salgado Macedonio, de Morena criticó que los opositores lucren políticamente con las tragedias y señaló que si realmente quieren actuar mejor donen sus dietas como senadores.

“Dejar de ser hipócritas, mercenarios de la política que se aprovechan de una tragedia de un sismo, de un ciclón y, para todo, estamos aquí pidiendo recursos, cosa que no hacían antes y ahora sí lo hacen. Mejor destinar la dieta, ¿no creo que no se pueda? ¿No creo que afecte a nuestros bolsillos? ¿No creo que no lo podamos aquí aceptar? Yo plantearía que pudiéramos donar la dieta de un mes para apoyar a los municipios y a los estados que han sido afectados, y no nada más estar hablando”, manifestó.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, demandó al gobierno federal que no eluda su responsabilidad.

“Exhortar al gobierno federal a que no eluda su responsabilidad, aquí se han escuchado argumentos donde es evidentemente rehuir a una responsabilidad que tiene el gobierno federal de atender estas emergencias”, dijo.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) convocó a los senadores a hacer donativos voluntarios, para ayudar a los damnificados del huracán “Grace” y a los afectados por el terremoto en Haití.

