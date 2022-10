Oposición en San Lázaro critica política económica y reprocha renuncia de Clouthier

El bloque opositor en la Cámara de Diputados reclamó la renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía (SE), a la vez que criticó las políticas del Gobierno Federal en esta materia, como la nueva versión del Programa contra la inflación y la carestía (Pacic).

Por el contrario, Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) defendieron las directrices implementadas para contener los efectos económicos de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

acerca del tema Tatiana Clouthier renuncia a la Secretaría de Economía, anuncia AMLO

Durante la glosa del Cuarto Informe de Labores del Presidente de la República en política económica, los emecistas Sergio Barerra y Salomón Chertorivsky, y los priistas Brasil Alberto Acosta y José Antonio Gutiérrez reclamaron la salida de Clouthier Carrillo en medio de las controversias con Estados Unidos y Canadá respecto al T-MEC y otras renegociaciones.

“Iniciamos con la noticia de que la secretaria de Economía renunció hoy por la mañana a su encargo. ¿Por qué?, ¿será que, como el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, decidió dejar el puesto por no querer ser florero? Es una muestra más del fracaso de la política económica de la 4T”, exclamó Alberto Acosta.

Otro de los reproches de la oposición fue la falta de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y el cierre de más de un millón 600 mil de éstas durante y después de la pandemia.

Miguel Ángel Torres, del PRD, y Jorge Ernesto Inzunza, del PAN, advirtieron que con la nueva versión del Pacic se arriesga la salud de los mexicanos, por proponer que se importen alimentos sin que las empresas cumplan con las disposiciones regulatorias a cambio de bajar los costos.

“Ante la ausencia de política económica, la respuesta del gobierno fue: ‘vendan barato por favor, aunque sea leche contaminada, aunque sea maíz para uso veterinario, aunque no cumplan con los estándares mínimos de inocuidad y contenido nutrimental, sólo vendan barato aunque los productos sean de baja calidad y contenido alimenticio” Miguel Ángel Torres, diputado del PRD

te puede interesar ¿Quién es Tatiana Clouthier?

La oposición también acusó que la actual administración ha provocado la “huida” de inversiones al país ante la falta de certeza jurídica y que sectores como educación, salud y seguridad registren subejercicios, mientras que otras obras han duplicado sus costos “quebrantando” así las leyes de austeridad republicana.

En respuesta, el petista Reginaldo Sandoval acusó a la oposición de “venir a decir cosas que no son”, pues destacó que con las acciones implementadas tan sólo en combate a la corrupción se ha logrado ingresar a las arcas públicas 2.4 billones de pesos en cuatro años y que México logró volver a ser el principal socio comercial de Estados Unidos.

“Eso les preocupa y les duele, pero les anuncio qué van a perder el 23 y van a perder el 24 si se siguen encaprichando en sostener su modelo, sin ninguna duda”, dijo mientras señalaba al PAN.

Del mismo partido, Benjamín Robles pidió a la Mesa Directiva organizar un diplomado en economía para que la oposición “aprenda qué hay que hablar en materia. No me digan que lo puede impartir el PRI, si no vean como nos dejó el país”.

Finalmente, la morenista Yeidckol Polevnsky acusó a quienes critican la política económica de tener una “mezquindad desmedida” porque “le cargan todo al Presidente como si él hubiera mandado a que hubiera COVID en el mundo o que por eso hubiera inflación”.

CEHR