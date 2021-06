Osorio Chong pide evaluación de resultados electorales del PRI; no se descarta para dirigir al partido

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que no se ha descartado para encabezar la dirigencia nacional de su partido, pero señaló que lo primero es hacer una evaluación sobre los resultados electorales.

Entrevistado en el contexto de la ceremonia por el aniversario luctuoso del poeta Ramón López Velarde, que se realizó en el Senado de la República, estimó que la actual dirigencia priista debe asumir su responsabilidad sobre lo que sucedió el 6 de junio, hacer un ejercicio de autocrítica y definir el futuro del partido.

El senador por Hidalgo precisó que este análisis no debe quedar sólo en las manos de los dirigentes del partido, sino que se debe escuchar a las bases, donde está la militancia que realizó el trabajo y no fue respaldada.

El análisis no debe quedar solamente, esto es bien importante, en las manos de la dirigencia o de los que hoy lograron un espacio público, yo creo que debe ser de la base, debe ser de quienes no fueron tomados en cuenta, de los que no fueron respaldados, que no tuvieron el apoyo de los muchos que trabajaron y que hoy ni siquiera son reconocidos