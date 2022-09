Padres de familia y maestros desconocen modelo curricular de la SEP: Educación con Rumbo

La organización Educación con Rumbo aseguró que maestros y padres de familia desconocen el nuevo marco curricular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), debido a que no les ha informado o consultado para una implementación.

“El 50 por ciento de los maestros desconoce el nuevo marco curricular y la mitad, lo conoce, pero lo rechaza. Solo el 16 por ciento de los maestros declara haber sido consultado o tomado en cuenta en le nuevo modelo curricular, además, apenas 26 por ciento de los padres de familia ha escuchado algo de esto”, destacó Paulina Amozurrutia, directora general de “Seamos Héroes” y coordinadora general de Educación con Rumbo.

José Antonio Cabello, investigador del organismo detalló -de acuerdo a una encuesta que realizaron- que los maestros exigen la no implementación del modelo , ya que los alumnos se encuentran pasando por un momento sumamente delicado en torno a su aprendizaje, salud emocional y un incierto regreso a las aulas.

“Los alumnos necesitan regularizarse , no cambiar la forma en cómo se aprende en clase. Los padres señalan que en México hay una emergencia educativa, pues los estudiantes sufren de afectaciones tras la pandemia, esto es, que los niveles educativos están muy mal y sus conocimientos no están acordes a sus grados escolares, aparte de ansiedad, estrés, no hay ánimos de estudiar y se han perdido habilidades de estudio, aparte de la deserción escolar”, explicó.

El investigador detalló que hay al menos 25 por ciento de ausentismo escolar, por ello, acaró que no es momento para distraerse con nuevos modelos, sino recuperar el tiempo y retomar el aprendizaje de los menores.

Mientras que Luis Arturo Solís, vocero de la Unión Nacional de Padres de Familia aseveró que a los jóvenes les impacta de manera muy grave el rezago educativo, sobre todo en matemáticas y comprensión lectora, lo que es preocupante ya que la SEP no lo ve como un asunto prioritario.

“Necesitamos de mayor presupuesto para afrontar los rezagos educativos y salir de esta emergencia en educación; necesitamos que las autoridades escuchen y no solo simule”, destacó.

Respecto a la nueva titular de la SEP, Paulina Amozurrutia dijo que es vergonzoso el poco conocimiento que tiene Leticia Ramírez de la educación en México, por ello, aseveró que cuentan con una estrategia jurídica para detener el modelo curricular, ya que se sienten frustrados y molestos de que se haya puesto en el cargo a una persona que no tiene la más mínima idea de su cargo.

“El problema es que el Gobierno Federal solo entiende de dos maneras, con amparos o con periodicazos. La fuerza de la sociedad civil se da cuando se informa la situación por la que pasa la educación en México, aparte que deben existir jueces comprometidos para que avancen sus amparos”, agregó.

