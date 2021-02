Padres de menores afectados en Guardería ABC demandan reparación integral del daño

“Se nos esta denostando en nuestras exigencias, cuando hay 45 juicios de amparo que se han incumplido, hay mucha frustración y decepción, por ello las madres irrumpieron en Gobernación”, aseguró Julio Márquez, padre de uno de los menores afectados de la Guardería ABC.

En entrevista con La Razón, señaló que las familias se encuentran molestas por los comentarios que hace tres días declaró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien señaló que un grupo de padres de la Guardería ABC quieren “otro tipo de atención”.

A pesar de que la encargada de la política interior del país argumentó que el gobierno federal ha cumplido con los compromisos, los padres aseguran que hay 45 juicios de amparo que no han sido resueltos satisfactoriamente, ya que falta reparación del daño de manera integral.

“Lo que vino a detonar todo esto, fue la muy desafortunada intervención de la secretaria hace unos días, donde señaló que el pequeño grupo buscan o tienen otros intereses. Se nos está denostando en la exigencia, cuando hay 45 juicios de amparo ganados y de ahí se deriva todo, del incumplimiento”, destacó Julio Márquez.

Detalló que a raíz de que no se han cumplido los juicios, un grupo de padres se han apostado a las afueras de la Secretaría de Gobernación para que se les atienda, pues ya son 95 días de que no les hacen caso.

“Hay mucha frustración y hay mucha decepción de como se ha manejado por parte del gobierno federal, solo se tensó el asunto y lo único que queremos es la reparación integral”, añadió.

Julio Márquez explicó que los temas que faltan por compensar son medidas de satisfacción, rehabilitación, no repetición y compensación. “Que no se piense que son los padres sino resoluciones judiciales que no se han cumplido”.

La tarde de este jueves, un grupo de padres tomó los accesos de la Secretaría de Gobernación (Segob) para demandar atención inmediata de las autoridades, incluso una de las madres se encadenó a una de las rejas de la dependencia. Por varias horas no permitieron la entrada y salida de las personas, mientras que el plantón continúa de manera permanente.

El 5 de junio de 2009, se produjo un incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 menores y al menos 109 resultaron heridos.