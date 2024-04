De países de OCDE, México es el último lugar en inversión y gastos en salud: Especialista

El doctor Cluni Rafael Aguilar Lendechy, advirtió que “México es el último lugar en inversión y gastos en salud entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), pues en tanto que destina 5.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) a este rubro, los países de la OCDE aplican 9.2 por ciento. Es insuficiente lo que se destina en salud”, dijo.

Además menciona en referencia a lo anterior que “esto es muy poco gasto que el país presupuesta para la salud sólo 1.3 por ciento se ocupa para salud mental y adicciones, cuando la Nueva Agenda para la Salud Mental en las Américas (NASMA) ha recomendado la aplicación de entre 5 y 10 por ciento”.

El doctor dijo que el consumo de drogas es un problema sanitario que se incrementa exponencialmente a través de los años en hombres y mujeres de cualquier edad, ante este panorama, urgió a tener programas efectivos para prevenir el consumo de estupefacientes.

“En la actualidad hay tratamientos eficientes con los que es posible disminuir la drogodependencia, evitar muertes y delincuencia por el uso de psicoadictivos, capacitando al recurso humano del Sector Salud. También regular y supervisar los anexos y centros de rehabilitación, se requiere presupuesto para ello ya que estamos hablando de un tema de salud publica”, dijo.

La OCDE también resalta, además, que casi la mitad (47%) del gasto total en salud recae en las familias, con los desembolsos periódicos que realizan en consultas, medicamentos, dentista u hospitalización. El 53% restante viene de los recursos públicos.

“Esto es importante porque la dificultad financiera, principalmente en los estratos socioeconómicos más bajos, reduce el acceso efectivo a la salud. Quienes no pueden pagarlo, quedan fuera”, afirmó Aguilar, quien además afirma que “México aplica mal el gasto en salud y es poco”.

A partir del informe Health at a Glance 2023 de la OCDE, otra especialista dice que en México “el gasto en salud es poco y está mal aplicado”, y es que advierten que mientras países miembros de la OCDE -la mayoría con altos ingresos gastan 67 000 mil pesos en promedio per cápita-, México destina 10 000 pesos per cápita.

“Y esa brecha se amplía cuando el acceso a servicios de salud se da a través de otros servicios de salud, donde sólo se destinan 4000 pesos per cápita”, dijo Judith Méndez, directora adjunta de Investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

De acuerdo con los datos del Coneval, los mexicanos que no cuentan con servicios de salud pasaron de 16.2 por ciento de la población en 2018 a 39.1 en 2022. Esto es que el número de personas con esa carencia creció de 20.1 millones en 2018 a 50.4 millones en 2022.

La investigadora refirió que en la actual administración hubo un ligero aumento “en el gasto per cápita en salud para personas sin seguridad social que actualmente atiende el IMSS-Bienestar pero este fue de apenas 466 pesos comparado con el Insabi que destino en gasto per cápita 3641 pesos”.

