PAN: la CNDH, bajo la mordaza presidencial

El PAN en el Senado aseveró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se encuentra amordazada y subordinada a la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no actúa ante el cúmulo de violaciones a los derechos humanos que se registran en el país.

La senadora Kenia López Rabadán, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, aseveró que desde que Morena se robó dos sufragios en la votación en la que se eligió a Rosario Piedra Ibarra, la CNDH sigue sin cumplir con su labor.

Luego de que La Razón publicó en su edición de este lunes las críticas de los activistas por la tibieza de la Comisión durante la crisis de los migrantes en la frontera sur, aseveró que “la CNDH está callada, está amordazada, está subordinada al Presidente de la República”.

“Hoy aquí en México lamentablemente esa institución está amordazada, muy mal por la institución, pero sobre todo terriblemente mal para los mexicanos, ojalá y despierte, se sobreponga, pueda reconocer la trascendencia y la importancia manifestó.

López Rabadán enfatizó que es momento de frenar las acciones violentas que se registran en la frontera sur del país, donde enfatizó que se están violando los derechos humanos de los migrantes.

“Decirle al Presidente de la República que no puede violar los derechos humanos de los migrantes, que no debe violar los derechos humanos de los migrantes, que claramente incluso, recordarán cuando inició su administración, decían ya no van a pasar por debajo del puente, vamos a abrirles las puertas de este país.

Hoy no solamente se las cierran, hoy los tienen en una pseudo cárcel en un municipio, en varios municipios, en estados del sur de nuestro país, sin una política clara de salud, sin una política clara migratoria, sin el respeto de los derechos humanos de los migrantes lamentó.

AVC