PAN denuncia ante FGR omisiones en caso de Luz Raquel Padilla

La secretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN, Laura Esquivel Torres, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de todos aquellos funcionarios que resulten responsables por las graves omisiones que se llevaron a cabo, previo al asesinato de la activista Luz Raquel Padilla en Jalisco.

“Estamos aquí por el caso de Luz Raquel, este feminicidio que nos tiene horrorizados a todos, pues hizo todo lo que el sistema le diga que hiciera, pidió auxilio en redes, puso una denuncia formal antes las autoridades de Jalisco y nada de esto les fue suficiente para brindarle las medidas de protección. Si hoy Luz Raquel está muerta es por las graves omisiones de las autoridades de Jalisco”, explicó.

La panista aclaró que en México se asesinan a 11 mujeres diariamente, aparte que 97 por ciento de los casos queda impune, mientras que Jalisco es el tercer país en impunidad. “El domingo hicimos una protesta y anunciamos que íbamos a proceder legalmente para que el tema no se olvide”, destacó.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Internacionales de Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo aseveró que a este Gobierno Federal lo que menos le interesa son las mujeres, lo ha dicho en reiteradas ocasiones el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por ello, adelantó, no se cansarán de denunciar los feminicidios que ocurren en México.

“Hoy nos tiene aquí el feminicidio de Luz Raquel, pues Luz Raquel le avisó a las autoridades, Luz Raquel habló con las autoridades, Luz Raquel pidió auxilio no nada más a las autoridades del estado, pidió auxilio a los vecinos, lo podemos constatar en sus redes sociales, es increíble lo que le ocurrió que hoy estemos aquí denunciando ante la Fiscalía General de la República un feminicidio más en Jalisco”, dijo.

Recordó que el mes de junio de 2022 ha sido el peor mes del año en materia de feminicidios, ya que 89 mujeres fueron brutalmente asesinadas. “Y por eso estamos hoy aquí presentando esta denuncia de manera formal por diferentes delitos, delitos graves que pudieran alcanzar hasta los diez años de presión”, aclaró.

Por ello, espera que los servidores públicos que omitieron apoyo a la activista sean sancionados ya que hasta el momento no hay ningún funcionario detenido por este tema en Jalisco.

“Me parece increíble cómo la gente se ha deshumanizado y cómo pudieron llegar a este feminicidio. Pensar en quemar viva a una persona, porque me incomodan los gritos de su hijo que tiene autismo y epilepsia, llegar a eso. Si las autoridades no se sensibilizan, pues nosotros vamos a hacer que, por lo menos, se haga justicia. Si ellos no se sensibilizan nosotros vamos a buscar que se haga justicia, porque no nos vamos a quedar calladas”, destacó.

lem.