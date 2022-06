PAN exige a AMLO a romper “pacto de impunidad” con crimen organizado; piden revisar estrategia de seguridad

El PAN en la Comisión Permanente demandó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que rompa el “pacto de impunidad” con el crimen organizado y actúe para pacificar al país, al tiempo que lo convocó al Congreso para revisar con todas las fuerzas políticas la estrategia en materia de seguridad.

Senadores y diputados del blanquiazul condenaron el asesinato de dos padres jesuitas, el pasado lunes, en Chihuahua, y refirieron que las cifras oficiales señalan que el actual gobierno ya rebasó las cifras de homicidios dolosos de todo el sexenio de Felipe Calderón, al sumar más de 121 mil víctimas.

En conferencia de prensa, la senadora Kenia López Rabadán expuso que ante lo sucedido con los dos jesuitas, la Secretaría de Gobernación debe emitir de manera urgente las medidas de protección para esta comunidad.

Además, exigió al gobierno federal que termine con la política de abrazos y no balazos, porque México ya no puede soportar más sangre.

“Rompa, señor López Obrador, el pacto de impunidad que tiene con el crimen organizado, ese no es el camino para pacificar a este país, más de 100 defensores de derechos humanos han sido asesinados durante la administración de Morena, en México se asesinan a los defensores de derechos humanos porque no existe un castigo, porque no hay Estado de derecho, porque desde la autoridad se viola la ley, porque el 99 por ciento de los asesinatos de defensores de derechos humanos no son castigados”, aseveró.

Por ello, señaló que a través de la senadora Lilly Téllez presentaron a la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que el presidente López Obrador acuda al Congreso a debatir sobre la estrategia de seguridad.

“Estamos presentando un punto de acuerdo, que en estricto sentido refrenda lo que millones de mexicanos queremos, le venimos a pedir al Presidente, acuda al Congreso mexicano, al análisis objetivo y real de su estrategia, venga al Congreso mexicano a argumentar su estrategia, pero también venga a escuchar lo que venimos a decirle desde la oposición, urge un cambio de rumbo, urge que el Senado y la Cámara de Diputados lo escuchen, pero también que usted escuche”, manifestó.

lemm.