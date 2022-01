PAN no respaldará nombramiento de Pedro Salmerón como embajador en Panamá

El PAN en el Senado anunció que votará en contra del nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá en caso de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su advertencia de no reconsiderar su nombramiento, pese a las acusaciones que pesan en su contra por acoso sexual.

El coordinador de la bancada del blanquiazul, Julen Rementería, aseveró que lo mínimo que debería hacer el gobierno federal, es abrir una investigación sobre los señalamientos que hay en contra del historiador.

Lamentó que el titular del Ejecutivo federal descalifique a priori a las víctimas sólo porque es un personaje cercano y de su confianza.

“¿Cuál es nuestra posición? Nuestra votación sería en contra por todo lo señalado, porque es una persona que tiene acusaciones. Hoy el Presidente en la mañanera habla de que no se haga politiquería, que son personas que no han sido juzgadas, ciertamente no han sido juzgadas por su gobierno, por cierto. Pero, además, lo que hay que decir es que sí han sido denunciadas, qué más le podemos pedir a un ciudadano, a una mujer que se duele de la actitud de una persona que denunciarla.

“Ya hay denuncias formales, ya existen, más de una, están presentadas y que ameritarían, desde luego, una investigación para saber si es la persona adecuada o no. También hay señalamientos cuando fue docente en el ITAM, también hay señalamientos de mujeres, de jóvenes estudiantes y que también lo señalaron”, manifestó.

El senador por Veracruz cuestionó que el Presidente de la República no conozca el contenido de la carta que el gobierno de Panamá envió sobre el nombramiento de Pedro Salmerón y dijo que es lamentable que se vea envuelto en tantos problemas para posicionar en un cargo a un amigo.

“Tener que andar batallando porque quiere poner a un amigo y porque ese amigo tiene acusaciones en su contra sobre acoso sexual que no se permiten que lleven su curso y que se investiguen y tener que pasar la pena de que un gobierno como el de Panamá aparentemente le pudo haber dicho que no, el PAN está en contra”, enfatizó.

lemm.