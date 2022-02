PAN no respaldará nombramiento de Jesusa Rodríguez como embajadora en Panamá

El PAN en el Senado adelantó que votará en contra del nombramiento de Jesusa Rodríguez como embajadora de México en Panamá, luego de la declinación de Pedro Salmerón al cargo.

El coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería, señaló que tampoco respaldarán los nombramientos de los exgobernadores priistas Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa para ocupar el Consulado en Barcelona y la Embajada en República Dominicana, respectivamente.

En conferencia de prensa, manifestó que el Servicio Exterior Mexicano debería prestigiarse y en el caso de Jesusa Rodríguez no tiene el perfil adecuado para ser la representante del gobierno mexicano en Panamá.

Me parece que el Servicio Exterior Mexicano se debiera buscar prestigiar y entiendo que no va a poner a sus opositores y a sus contras, lo entiendo, eso es razonable, pero de eso a pasarse al otro lado a proponer a una persona que con los méritos que tenga, que habría que revisar, pero embajadora de un país, representante de una nación, me parece que (Jesusa Rodríguez) no tiene el perfil