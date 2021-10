PAN en el Senado busca unificar bloque de contención para frenar reforma eléctrica

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, dijo que buscarán que el bloque de contención cierre filas para frenar la reforma eléctrica, cuya propuesta incluso representa una amenaza a la seguridad nacional.

Ante los medios de comunicación, aseguró que existe una buena disposición de los grupos parlamentarios que integran el bloque para unirse en torno a este tema.

“Sin duda, yo lo que buscaré es que así sea (que se una el bloque). Yo percibo una buena disposición, pero es a ellos a quienes les toca emitir la última palabra. Yo creo que tenemos que conservar el bloque por México .

“Al final, en esto lo importante es que el bloque se sostenga, porque me parece que esta es una causa, tal vez de las más importantes que hayamos tenido, porque de lo que habla es realmente de atentar no solamente en la parte energética o en la parte estrictamente de generación de energía eléctrica, sino en la parte de la seguridad nacional , porque el hecho de que podamos sufrir apagones como los que ya hemos tenido ante una empresa absolutamente ineficiente, que es la CFE, que no puede con el paquete”, declaró.

Por otra parte, el senador por Veracruz se refirió al tema de la conformación del Grupo Plural, en el que participan Germán Martínez, Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza, Nancy de la Sierra y Alejandra León, y comentó que todavía es un tema pendiente, porque se tiene que hacer respetar la ley.

“La ley y el reglamento dicen una cosa, que no permitirían, pero sí permite la discusión y la ampliación de, bueno, algunos otros mecanismos a través del cual se pueda reconocer la pluralidad, el debate, la aportación de ideas, o sea, y bueno, a los cinco, a León Gastélum, desde luego a Gustavo Madero, a nuestro amigo Germán Martínez, a la senadora de Puebla también, al propio Emilio Álvarez Icaza, con los cinco tenemos de manera incluso personal amistad, y yo lo único que diría es: hay que buscar cómo, cumpliendo con la ley, ellos puedan sentirse satisfechos, nada más” Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado

KEFS