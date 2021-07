PAN: Si AMLO habla de la sucesión presidencial es por el fracaso de su gestión

El PAN en el Senado afirmó que el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hable de la sucesión presidencial a tres años de que termine su gobierno confirma el fracaso de su gestión y que busca elementos de distracción.

Lo único que dice es que este sexenio ya se perdió, que no tiene remedio y que hay que ver qué sigue para México

Consideró que el titular del Ejecutivo federal está acorralado ante la falta de resultados, por lo que está buscando una salida fácil y una forma de distraer la atención de los aspectos verdaderamente importantes.

En el mismo sentido se expresó el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Julen Rementería, quien dijo que lo primero que deberían considerar los funcionarios del gobierno federal que quieren aspirar a la silla presidencial es que deben cumplir los resultados para los que fueron convocados.

Sobre todo, enfatizó, el Presidente lo único que busca es distraer la atención de los temas que verdaderamente le importan a la población.

Lo que importa es por qué no hay medicinas en este país, por qué se pacta con los delincuentes, por qué se les protege, por qué no hay crecimiento económico y tantas cosas que se pueden señalar, no quién va o si el pleito va de uno o va de otro