PAN: Vacunación, único remedio para superar la pandemia

El PAN en el Senado señaló que la vacunación es la única manera que tiene el país para superar la pandemia del COVID-19.

En su edición de este miércoles, La Razón registró el ascenso de la pandemia y el nuevo récord de casos que alcanzó la tercera ola.

Ante esa situación, el senador Damián Zepeda rechazó que la opción sea regresar a los cierres absolutos de los negocios, porque indicó que también existe una crisis económica en la que el gobierno tampoco ha actuado.

Por eso, indicó que ante la tercera ola de la pandemia la mejor opción es reforzar la vacunación.

“Claro que queremos que regresen a clases nuestros hijos, pero para que no se convierta eso en algo mayor, necesitamos que avancen en la vacunación y en protocolos”, expresó.

Cuestionado sobre las medidas que están tomando en Jalisco de cerrar bares y antros y reducir aforos, el senador panista estimó que la ruta no puede ser regresar a los cierres, sino reforzar los protocolos.

Yo en lo personal no estoy a favor de que se haga un cierre, tenemos que seguir adelante con nuestra vida, pero con los protocolos, uso del cubrebocas, fortalecimiento de vacunación, pero no aguanta el país, tenemos que continuar cuidándonos todos, yo no estaría a favor de un cierre