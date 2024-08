Panistas van por una mujer en su dirigencia

Un frente de mujeres panistas, hasta ahora expresado por 253 militantes, exigió a la dirigencia de su partido que haga valer una igualdad sustantiva que se exprese en la alternancia paritaria, para que sea mujer la próxima dirigente nacional del PAN.

A través de una carta obtenida por La Razón, dirigida al presidente del Consejo Nacional, Marko Cortés, y a las consejeras y consejeros del partido, las militantes, encabezadas por Rosario Castro Lozano, exalcaldesa de Lerdo, Durango, pidieron a la Comisión Nacional de Elecciones (Conecen) “aplique el criterio de alternancia paritaria, a fin de garantizar la igualdad sustantiva en la convocatoria de renovación de la dirigencia nacional y las fórmulas participantes, sean encabezadas exclusivamente por mujeres”.

El documento, suscrito por Castro Lozano y al que le acompañan los nombres de otras 252 mujeres militantes, critica los malos resultados que la fuerza política obtuvo en los pasados comicios electorales del 2 de junio.

Señala que “el carro completo de la coalición oficialista encabezada por Morena desdibujó al PAN, pues en 17 estados ganó todos los distritos federales electorales y en 30 entidades, las senadurías de mayoría. De seguir esa tendencia, la pregunta es: ¿cuánto tiempo de vida le queda a Acción Nacional?”.

Por ello, menciona, es necesario un cambio de timón y de visión al frente del partido, pues la fuerza política no puede sustraerse del mandato constitucional en materia de paridad de género.

“Existe un claro regateo público de la lucha de miles de mujeres panistas a favor del país y, en consecuencia, de la búsqueda de la igualdad. Es posible que esta situación se deba también a las resistencias de algunas de nuestras dirigencias”, cita el documento.

En entrevista con La Razón, Rosario Castro explicó que hasta el momento ninguna autoridad del PAN le ha respondido su petición, hecha a finales de junio pasado; sin embargo, aseguró que esperará que emitan la convocatoria el próximo 14 de agosto para verificar si viene algún tipo de cambio, pues de lo contrario, contemplarán acciones legales.

“No nos han respondido hasta el momento, pero vamos a esperar a que emitan la convocatoria para ver si realmente hicieron caso de nuestra petición. En caso contrario, nos tendremos que reunir las 253 mujeres a ver qué acciones tomamos; ver el siguiente paso, pero son acciones o juicios legales. Hay mecanismos internos y externos que debemos valorar”, expuso.

Mencionó que “ya es tiempo” de que en la fuerza política haya paridad en todos los niveles, pues en el contexto nacional se ha ido dando en los últimos tiempos, con ejemplos en el Instituto Nacional Electoral (INE), en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), entre otros.

“Sería muy lamentable que no se considere la petición de las 253 mujeres, pues el PAN se tiene que adaptar a una realidad social; además, el voto femenino pide igualdad de derechos”, manifestó.

Por separado, Adriana Dávila Fernández, aspirante a la dirigencia nacional, mencionó que las mujeres no son vistas con la capacidad para llegar a altos cargos, pues se les menciona que es por falta de capacidad, pero advirtió que, si ese fuera el caso, el mismo Marko Cortés no hubiera llegado, ya que las últimas elecciones han sido por acuerdos internos.

A lo largo de sus casi 85 años de historia, el PAN ha tenido 26 dirigentes nacionales, de los cuales sólo ha habido una mujer, Cecilia Romero Castillo, que fue presidenta interina sólo durante dos meses y medio en el 2014.

“La última renovación que tuvimos por militantes fue en 2014, pero todo ha sido una simulación; por ello, hay un grupo de mujeres que ha levantado la voz para que se respete la Constitución. Yo no he puesto ninguna condición para participar; el problema de fondo es que el proceso es para imponer a uno de los suyos”, agregó.

Dijo que “la tontería del PAN” es no visibilizar la lucha de las mujeres que se ha tenido y que pugna por espacios; por ello, las mujeres militantes del blanquiazul esperan que sea resuelta su exigencia, de cara al proceso de cambio en la dirigencia, apuntó.

Dávila Fernández mencionó que la senadora Kenia López Rabadán no ha levantado la mano por el cargo, sino que sólo ha mencionado que lo estaría pensando, como otra opción para las mujeres: “Kenia dice: ‘es tiempo de mujeres’, pero no dice cómo; ¿por qué, además, no apoya a las mujeres?”.

Expuso que la declaración de la dirigencia, de que al menos una mujer tenga asegurado participar en la contienda, aunque no reúna la cantidad de firmas necesarias, es una burla, cuando debe haber pluralidad en todos los aspectos: “Casi casi nos están dando permiso para participar; eso es una burla”.

Respecto al senador Damián Zepeda, también aspirante a la dirigencia, dijo que, si el método se va por militancia, “seguramente” no va a participar, aunque aclaró que ella no se va a bajar, “pues la soberbia está dejando que ellos pierdan el foco de lo que realmente es importante para el PAN”.