Santiago Creel criticó la actual legislatura

"No se pase de lanza" dice Mier a Creel por acusar que "no hay diálogo ni negociación en San Lázaro como antes” Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, le respondió a Creel Miranda, luego de que asegurara que en la actual legislatura "no se reconoce a las minorías"