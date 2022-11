"Para que lo ponga en la mañanera": Santiago Creel muestra video de AMLO defendiendo al IFE

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, difundió una entrevista en video al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que defiende al entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

En el metraje se aprecia a López Obrador celebrando la autonomía del IFE, lo que calificó como el “logro más importante" pues "se cortó el cordón umbilical" con la Secretaría de Gobernación (Segob) y los consejeros fueron elegidos “tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición”.

"Cómo se llegó a tener consejeros independientes, eso fue una negociación política importante, porque no pudieron tener ellos el control, es decir, ya no tienen la mayoría en el consejo del IFE. No sólo dejó el IFE de depender de Gobernación, se cortó el umbilical”, dijo el hoy Presidente de la Republica.

En su publicación, Santiago Creel sugirió al Presidente López Obrador transmitir el video durante su conferencia matutina, e ironizó ojalá "no linche a esta persona por su postura".

“Alguien que usted y yo conocemos celebra la autonomía y el método de selección de los consejeros electorales ciudadanos desde el 97”, escribió el panista en su post de Twitter.

Lo anterior en respuesta a comentarios del Presidente López Obrador, quien durante su conferencia matutina del pasado lunes 7 de noviembre dijo que le regalaría a Creel Miranda un diccionario de política “para que sepa distinguir entre lo que es la democracia y la oligarquía”.

En respuesta, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le dedicó un libro de Aristóteles para que “reflexione” sobre lo que significa una oligarquía, e indicó que “el pueblo somos todos, incluyendo la oposición”.

En la dedicatoria, el panista escribió: “Presidente, le envío el libro La Política, de Aristóteles. El pueblo somos todos, incluyendo la oposición, las minorías y la diversidad que existe en el país. Sin ser este un diálogo, cuando menos se ha abierto la comunicación entre usted y yo, gracias a los antiguos griegos. Atentamente Santiago Creel”.

Presidente @lopezobrador_, le comparto este video, está bueno para que lo ponga en la mañanera. Alguien que usted y yo conocemos celebra la autonomía y el método de selección de los consejeros electorales ciudadanos desde el 97. Espero no linche a esta persona por su postura. pic.twitter.com/YwQMYFIdtb — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) November 8, 2022

CEHR