Pederastia: pecados inconfesables de “los soldados de Dios”

A 13 años de la muerte del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, aún quedan secuelas de las víctimas de su congregación en México, pues han tenido una vida marcada por el abuso, la injusticia y la falta de atención de las autoridades.

El 30 de enero de 2008 falleció el padre Marcial Maciel, luego de ser acusado de pederastia, abuso sexual y faltas a las reglas de la iglesia por parte del Vaticano, investigación que estaba en proceso hasta su muerte.

A sus 87 años ya arrastraba decenas de denuncias de abuso sexual y mal comportamiento al interior de la congregación que el mismo fundó, Los Legionarios de Cristo. En la etapa final de su vida, el Vaticano le había prohibido la celebración de misas y cualquier evento público.

Fue el Papa Benedicto XVI quien lo invitó a retirarse a una vida de oración y penitencia para evitar una sanción mayor, debido a su avanzada edad, situación que después fue criticada por las víctimas.

Sobre Maciel hubo acusaciones de abusar de menores, faltar a las reglas de la Iglesia y tener tres hijos en España, sin embargo, a pesar de que en 2006 el Vaticano abrió un proceso formal contra él, no dio tiempo para sancionarle debido a que por su avanzada edad, ya tenía problemas propios de salud que desbocaron en su muerte, pero la secuela de su historia está vigente.

Intentos de suicidio

El inicio de la pesadilla para Ignacio Martínez fue sólo la denuncia contra el padre Juan Manuel Riojas en Saltillo, Coahuila por acoso, lo que desencadenó una persecución que ha llegado a 18 intentos de homicidio, dos balazos en el cuerpo, un cáncer sin la atención adecuada y dos intentos de suicidio, pero el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, lo apoyó, pero no fue suficiente, ahora vive en la Ciudad de México con una vida destruida y sin empleo.

Ignacio Martínez entró al seminario “Del Sagrado Corazón” en Piedras Negras, Coahuila en 2003 cuando solo tenía 15 años de edad, pues su sueño fue ser sacerdote, sin embargo, en 2004, el padre Juan Manuel Riojas, mejor conocido como el padre "Meño", abuso de él, de acuerdo a su versión.

“El padre Juan Manuel Riojas me obliga a hacerle sexo oral en repetidas ocasiones y se lo denuncié al obispo encargado en 2014, pero la solución fue cambiarle de lugar y enviarme a Guanajuato y al padre en lugar de que lo castiguen, le dan el cargo de padre Rector. Durante 14 años fue encubierto hasta que en 2016 otro seminarista lo acusa por haberlo violado, ahí comienza mi denuncia”, explicó a La Razón.

En ese momento, se sumó a Javier “N” quien era la otra persona abusada y juntos interpusieron una denuncia en contra del sacerdote quien huyó por cinco meses. “Afortunadamente lo atraparon y está recluido en el reclusorio de Piedras Negras, luego de que nos hicieron caso por la denuncia que interpusimos el 30 de marzo de 2017”.

El 18 de agosto el padre “Meño” como se le conocía, se entregó a la justicia al Ministerio Público de Piedras Negras en Coahuila, para responder sobre las acusaciones en su contra, de las que ya no se libró: en ese momento fue detenido y acusado por abuso sexual.

El 30 de enero de 2020, la Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, la sentencia de 13 años de prisión al sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez, mejor conocido como el “Padre Meño”, por los delitos de violación calificada y violación calificada en grado de tentativa.

Ignacio Martínez, continúa luchando por la reparación de daño y de su vida, la que considera un desastre por los sacerdotes que se la derrumbaron; a su compañero Javier “N”, lo indemnizaron con 3.5 millones de pesos de parte del Vaticano.

“Me han intentado matar 18 veces, en 2019 me dieron dos balazos en el hombro izquierdo. El mismo mecanismo tiene registros de todo lo que me han hecho y por ello me pusieron protección. Ya tengo tres análisis de riesgo por parte de las autoridades”, dijo.

Pederastia es peor que matar: Coppola

En enero de 2020, el nuncio apostólico en México, Franco Coppola reconoció que en el país se han investigado a 426 sacerdotes mexicanos en los últimos diez años por el delito de pederastia y al menos, 217 de ellos, ya han renunciado al cargo.

Coppola calificó como una traición a la misión de la iglesia a aquellos sacerdotes que han abusado sexualmente de menores y aseveró que la pederastia es algo vergonzoso que debe ser castigado y denunciado.

“Estos sacerdotes hacen lo contrario, en lugar de salvar, roban; toman la inocencia y la vida de niños y niñas, porque sabemos que el daño se queda por muchos años”, resaltó durante su visita a la ciudad de Córdoba, Veracruz. El nuncio aseguró incluso, que “sería menos grave matar porque sabes que la persona falleció y está ahora con Dios”.

Antes, en diciembre de 2019, los Legionarios de Cristo dieron a conocer un informe que abarca desde 1941 hasta 2019, en donde puntualizan que el padre Marcial Maciel (líder de la organización) cometió abuso contra 60 menores.

La organización religiosa señaló que 175 menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por un total de 33 sacerdotes de la Congregación. En su gran mayoría las víctimas fueron niños adolescentes de entre 11 y 16 años.

Los 33 sacerdotes representan 2.44 por ciento de los mil 353 legionarios que se han ordenado en la Congregación. De los 33 padres, 6 fallecieron, 8 dejaron el sacerdocio, 1 dejó la Congregación y 18 permanecen en la organización, aunque todos están apartados del trato con menores, 4 tienen restricciones y 14 no ejercen el sacerdocio, hasta el informe de diciembre de 2019.

La investigación “Radiografía de ocho décadas para erradicar el abuso” señala que otros 90 alumnos fueron abusados por 54 seminaristas, y 46 de ellos no lograron ordenarse como sacerdotes. El reporte de los Legionarios de Cristo es el primero en que sus miembros reconocen el problema del abuso contra menores.

Belem, otra víctima de los Legionarios de Cristo

Belem Márquez fue abusada sexualmente por el padre Fernando Martínez, integrante de los Legionarios de Cristo en 1993 cuando era estudiante del Instituto Cumbres en Cancún, Quintana Roo.

“Me he topado con mucha burocracia por parte de la iglesia, incluso he ido en repetidas ocasiones a la Ciudad de México para tratar mi caso, pero es difícil pues no le hacen mucho caso a las víctimas. A pesar de que el Papa ha tenido tolerancia cero, depende mucho de las diócesis hacer justicia”, explicó.

La víctima aseguró que le llamaron de la Arquidiócesis de la Ciudad de México pero solo para hablar y asegura que el proceso va muy lento, pero espera que su caso se resuelva, pues requiere justicia.

“Es muy difícil que se castigue el abuso en la institución, pero como todo es muy secreto, se tarda la justicia y solo en algunos casos si se sanciona. Yo soy miembro activo de la iglesia y me han llegado críticas porque dicen que busco desacreditar la iglesia, pero no es así, simplemente, busco justicia por mi caso”, contó a este diario.

Cuando Belem cursaba el primer año de primaria fue llevada en repetidas ocasiones a la oficina del sacerdote quien la “toco” varias veces. De primer a tercer año, la víctima sufrió del abuso del padre Fernando Martínez quien en esos tiempos fungía como director del plantel. Cuando le llamaban era llevada por otras maestras a la oficina y aun sabiendo se desentendían por ello, busca que todos los responsables a pesar de la edad que tengan al momento, sean castigados.

Fuera del sacerdocio, pero permanece en los Legionarios de Cristo

Apenas el 13 de enero pasado, la congregación de los Legionarios de Cristo informó que el padre Fernando Martínez se declaró culpable del delito de abuso sexual, sin embargo, el padre seguirá perteneciendo a la organización religiosa por autorización de la Santa Sede.

“Como resultado del proceso ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha perdido el estado clerical y ya no podrá ejercer el ministerio sacerdotal por el bien de la Iglesia“, destacó la organización en un comunicado.

Anterior a ello, los Legionarios de Cristo informaron el 22 de noviembre de 2020, que el sacerdote abusó de al menos ocho menores entre 1991 y 1993, cuando estaba en el Instituto Cumbres de la Ciudad de México y Quintana Roo.

Tanto Belem como Ignacio, aseguran que es difícil que la muerte de Maciel cambie las cosas en la religión a nivel mundial, ya que el secretismo de la Iglesia no permite que se “toque” a los sacerdotes a pesar de las acusaciones, lo que en muchas ocasiones los deja impunes, además de que no basta con que dejen el sacerdocio, pues consideran que no es un castigo ejemplar para quienes abusan de menores que no se pueden defender.

“Curas depredadores”: Barranco

Bernardo Barranco, sociólogo de religiones aseguró que a partir de 2002 el tema del abuso sexual tiene un giro inesperado, ya que anteriormente se tenía una negociación directa con los padres o se llegaba a un acuerdo para evitar que salieran a la luz este tipo de temas, pues las sanciones solo eran de un cambio de parroquia o hasta los mandaban a otro país si las quejas eran muy graves.

“Había un trato discrecional y un tratamiento que favorecía a la delincuencia y a los sacerdotes. Esto cambia a partir de las denuncias que empiezan a salir en los medios de comunicación a partir de 2002, incluso vimos que se creó una literatura al respecto, entrevistas con víctimas que pierden el miedo y se comienzan a ver las graves situaciones”, dijo a La Razón.

Destacó que ante este escenario, la Iglesia comenzó a atrincherarse por las denuncias, diciendo que son enemigos externos ya que solo quieren dañar a la Iglesia. “Pero ese atrincheramiento fracasa de manera rotunda, al grado de que el Papa Benedicto XVI reconoce que hay mucha podredumbre al interior de la Iglesia y declara que el mayor enemigo no está afuera de la Iglesia sino dentro”.

Por ello comienza a tener más apertura de casos en Chile y Bélgica donde salen “curas depredadores” y miembros de la Iglesia con cargos más altos. En este contexto, señaló que la Iglesia si ha cambiado ya que no es posible seguir de esa manera porque las denuncias se pueden realizar por diversos métodos, aparte de que el internet llegó a revolucionar las cosas.

“Estamos en una crisis cultural muy fuerte y no solo el abuso, sino el tema de la sexualidad de los sacerdotes y su celibato, como entender su sexualidad no desde el tema de pederastia sino de espiritualidad, explicó.

Barranco indicó que a partir de este tipo de cuestionamientos, la Iglesia Católica ha perdido autoridad moral y comenzó una especie de devaluación, pues anteriormente se veía a los sacerdotes como “bíblicos” y ahora son simplemente mundanos. “La creencia ha caído en América 77 por ciento, ha perdido mucha feligresía y cuenta con una crisis de feligresía, pero aunque está haciendo esfuerzos, hay mucha falta de claridad entre sus militantes”-

En un proceso de renovación, la Iglesia vive una fuerte crisis de creencia y hay un desencuentro entre la cultura contemporánea y la forma en como está creada desde sus raíces, de acuerdo al experto.