Olga Sánchez anuncian solicitud de comparecencia de presidenta de CNDH 

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, solicitará la comparecencia en comisiones de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra por respaldar a los deudores alimentarios como candidatos.

Luego de que representantes de 300 organizaciones civiles acudieron a la Cámara alta para exigir la renuncia o la destitución de la titular de la CNDH , además de que se ratifique que ningún deudor, agresor o acosador pueda ser postulado, la senadora de Morena dijo que en su calidad de presidenta del órgano legislativo solicitará a la Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora Kenia López Rabadán, que la citen para que comparezca.

“Quiero también decirles categóricamente que yo no estoy de acuerdo con esta acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH. Y no estoy de acuerdo, porque nos ha costado mucho trabajo, incluso el registro de deudores alimentarios. Y yo estoy segura que es una violencia doméstica el que no se dé el alimento a sus hijos, sobre todo a sus hijos menores. Yo no podría estar de acuerdo en que se les violentan sus derechos, cuando lo que ellos están haciendo, los deudores alimentarios, están violentando los derechos de los menores de edad: el derecho a la alimentación”