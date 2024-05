Pensión Bienestar: ¿Habrá pago en mayo para los adultos mayores?

A partir de este 2024, la Pensión Bienestar pasó de 4 mil 800 pesos a 6 mil pesos por beneficiario, entregándose cada dos meses en las Tarjetas Bienestar para los adultos mayores en todo México, los cuales deberán cumplir, entre otros requisitos, tener 65 años de edad como mínimo para recibirla.

El bimestre mayo-junio representa el tercero de los seis que componen este 2024, y muchos adultos mayores se preguntan si para este mes de mayo, correspondiente a ese bimestre, habrá depósito de 6 mil pesos en sus cuentas. En La Razón, te explicamos para que esta duda quede resuelta.

¿Habrá pago de la Pensión Bienestar en mayo?

La respuesta es no. Desde enero pasado, se realizó la dispersión adelantada de los bimestres marzo-abril y mayo-junio, debido a las elecciones que habrá el 2 de junio, por lo que para este bimestre que comienza con este nuevo mes, no habrá depósito porque ya se hizo en las Tarjetas del Bienestar.

¿Por qué se adelantaron los depósitos de esta Pensión Bienestar? Por la veda electoral, la cual prohíbe la entrega de apoyos de programas sociales en época de campañas electorales, sobre todo ahora, que son las elecciones más importantes en la historia contemporánea de México.

¿Cuándo regresan los depósitos de la Pensión Bienestar?

Los depósitos de la Pensión Bienestar regresarán una vez terminadas las elecciones, para el mes de julio corresponde el siguiente bimestre de julio-agosto, aunque las fechas exactas se darán a conocer una vez que pase la veda electoral.

De igual manera, se darán a conocer los apellidos y la dinámica para recoger esta Pensión Bienestar, tal y como se ha hecho desde que se instauró.

Es necesario que no caigas en fraudes, pues estos meses no se entregará ninguna clase de apoyo, recuerda que los pagos fueron ya adelantados, así que no te dejes engañar y mantente atento no sólo a los canales oficiales de comunicación de la Secretaría del Bienestar, sino también de lo que te informemos puntualmente en La Razón.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.