‘La pequeña Amal’ visita Cámara de Diputados; advierten que México ya es segunda opción para migrantes

Con sus 3.6 metros de altura, La Pequeña Amal, una marioneta que representa a una niña siria de 10 años que recorre el mundo para abogar por los derechos de la niñez, principalmente migrante, recorrió este martes la Cámara de Diputados desde donde se advirtió que México ha comenzado a convertirse en una segunda opción de estancia para las miles de personas migrantes que cruzan el país.

En el marco de la visita de Amal, Giovanni Lepri, representante de la Acnur en México, señaló que la llegada de esta marioneta se da en un momento trascendente que enmarca el desplazamiento de niños, que se ven orillados a abandonar sus hogares por decisiones que no toman ellos.

“Guerras, amenazas, persecuciones, una vez más, siguen siendo la manera predominante en que el mundo adulto pretende solucionar las cosas”, reclamó.

Señaló que a pesar del desarrollo económico, tecnológico y demás, no se puede hablar del desarrollo humano, porque los verdaderos indicadores de éste serían que no hubiera 114 millones de personas desplazadas, “que no estuviéramos destruyendo el planeta y no viéramos diario nuevas guerras”.

Jeremy Mac Gillivray, jefe de Misión Adjunto en México de la OIM, señaló que la atención al fenómeno migratorio debe alejarse del enfoque securitista y acercarse más a uno de derechos humanos.

Fue quien aseguró que para las y los migrantes que llegan a México para alcanzar la meta de cruzar a Estados Unidos, el quedarse aquí ya es también una opción.

“Muchas personas que llegan a México, obviamente tienen una idea en mente de llegar a Estados Unidos, pero México es cada vez más una posible opción, una segunda opción para permanecer e integrarse en el país y creo que México tiene una oportunidad ahí. La secretaria del Trabajo habla de más de dos millones de vacantes disponibles actualmente, entonces si lo vemos fríamente, es un ganar ganar”, comentó.

