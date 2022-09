Eco, Nico y Max son tres caninos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) especializados en búsqueda y rescate de personas, y ha sido tan importante su labor, que apoyaron lo mismo en la localización de sobrevivientes del sismo del 2017 que en la ubicación del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

La Semar cuenta con 430 elementos caninos que son liderados por 700 manejadores, y sus funciones principales son la detección de narcóticos y de explosivos; búsqueda y rescate de personas bajo escombros, así como rastreo de personas en áreas extensas y también rescate acuático.

Ladrillos, piedras, maleza, y carros abandonados son los lugares en donde los caninos diariamente son entrenados para recrear las situaciones de desastre en donde pueden entrar a apoyar, y el panorama les sirve para que se vayan acostumbrando al trabajo en campo.

Perros de búsqueda y rescate, el “otro Ejército” que ayuda al país Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

El cabo manejador canino Emanuel Hernández explicó que los perros han estado en eventos de talla internacional como Solidarex 2022, que es un ejercicio multinacional de asistencia humanitaria, además de capacitaciones del Comando Norte y en eventos trágicos en México, como el sismo del 2017, en donde Eco y Frida -ya jubilada- ayudaron al rescate de por lo menos 10 personas, así como en las labores de búsqueda de personas en el cerro del Chiquihuite el año pasado.

Durante el sismo del 2019, Eco, de raza pastor belga, ayudó a localizar a 10 personas en la Ciudad de México y una en Juchitán, Oaxaca, ya sin vida, mientras que Max, de raza bloodhound, ayuda en la localización de personas que normalmente se pierden en bosques o áreas muy grandes, y por el momento ha estado en al menos cuatro rescates.

“Sí estuvo en la localización de esta persona -Caro Quintero-, pues nos indican que hay que ubicar a una persona que se encuentra extraviada, y lo que hacemos es tratar de ubicar una prenda para que pueda seguir el rastro, y así se llevó a cabo su detección”, explicó.

Los caninos no tienen un día igual siempre, pues a pesar de que inician su rutina a las 08:00 de la mañana, se les cambian constantemente las técnicas, ejercicios y actividades para que no sea igual y no se aburran, pues los caninos son también muy juguetones.

“Lo que hacemos es únicamente ejercicios de reforzamiento de su entrenamiento; esto es, que sus días no sean iguales; crearles hábitos y que no se aburran, pues solamente en ocasiones sólo se les da obediencia u otros sólo caminar”, destacó.

Los caninos deben estar lo más descansados que se pueda diariamente, pues en cualquier momento puede haber una emergencia que requiera de toda su energía por días.

Su alimentación es a base de croquetas ricas en proteínas, pues, por las labores que deben realizar, necesitan del mayor rendimiento.

“La croqueta es alta en vitaminas y minerales, son especiales para perros de trabajo, ya que tienen mucha actividad física y necesitamos que tengan músculos y huesos fuertes, pues deben subir y entrar a lugares de difícil acceso”, explicó Emanuel Hernández.

En el caso de Frida, la perrita que se hizo viral en el 2017 después de apoyar en las labores de rescate de personas, la Marina explica que ya está jubilada en las Instalaciones del Subgrupo de Control Canino y funge como un canino monitor; esto es, que los cachorros imiten su comportamiento con la gente para que se vayan acostumbrando. “Es su tutora, sale con dos o tres cachorros y se trata de que se imiten sus comportamientos, para que los más pequeños se vayan acostumbrando”, explicó.

El entrenamiento de los caninos comienza a los dos meses de nacidos y dura un año y medio. Posteriormente, su vida útil es hasta los siete años, pues las Fuerzas Armadas se preocupan por que también tengan calidad de vida sin actividades militares, por lo que inicia un concurso de adopción en el que se trata de que el perrito quede en las mejores manos, ya con un descanso cotidiano.

En las instalaciones de la Marina en Iztapalapa, a las que La Razón tuvo acceso, los caninos son entrenados en escenarios parecidos a zonas de desastre, con el objetivo de que se vayan acostumbrando a tener un panorama en el que van a trabajar para detectar a la gente en situación de urgencia.