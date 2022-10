“Pésele a quien le pese”, la democracia ha traído prestigio a México, resalta Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que “pésele a quien le pese”, la democracia ha traído prestigio a México, por lo que llamó a defenderla, junto con el pluralismo.

Al participar en el evento por el 69 aniversario del voto de las mujeres en México , señaló que ante tantas reformas regresivas que se impulsan y los intentos por desmantelar el modelo electoral, el desafío es la defensa de la democracia.

“Sin democracia, sin una democracia real, efectiva, sin elecciones libres y equitativas, sin integridad electoral, no puede haber paridad que realmente se defienda. En tal sentido, ante los intentos por desmantelar el modelo electoral y las intenciones de quienes pretenden impulsar reformas regresivas, me parece que es necesario que el movimiento feminista también incorpore en su agenda la defensa global , más amplia, de la democracia, de los logros que hemos conseguido y que se apunte a cómo mejoramos lo que tenemos, no a desmantelarlo, no a las regresiones”, manifestó.

te puede interesar Lorenzo Córdova advierte distanciamiento entre ciudadanos y gobernantes por incumplimiento de promesas de campañas

Córdova refirió que el INE, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han trabajado en un conjunto de acciones afirmativas, pero refirió que ante la renovación de una tercera parte del Consejo General, es posible que muchas de estas acciones también tengan una regresión.

“Las acciones afirmativas dependen de quienes integran los órganos, hay algunas acciones afirmativas que, creo, estoy convencido, vale la pena poner en la ley para que, con independencia de las integraciones de los órganos electorales, éstas prevalezcan y otras que vale la pena, eventualmente corregir y eventualmente enmendar y creo que ese es parte del diálogo virtuoso entre las autoridades electorales y las instancias legislativas”, comentó.

Dijo que otro pendiente que existe es que todavía no se ha podido superar la barrera del 27 por ciento de representación de las mujeres en municipios y ayuntamientos.

“Este dato es más grave, no sólo porque el derecho al sufragio para las elecciones municipales fue previo, desde 1947, al reconocimiento de dicho sufragio en las elecciones federales que hoy conmemoramos, 1953, sino porque es en los municipios donde más quejas en materia de violencia política de género en contra de las mujeres se presentan por hechos que van desde el hostigamiento hasta la discriminación de las pocas mujeres que han logrado obtener un cargo en ese nivel de gobierno”, apuntó.

En ese sentido, el consejero presidente del INE recordó que el registro de personas sancionadas por violencia política de género suman 276, de las cuales son 206 hombres y 42 mujeres.

FBPT