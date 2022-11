Phishing, vishing y smishing: qué son estos fraudes en línea

Cada vez son más las personas que son víctimas de estafadores que logran hacerse con información sensible e incluso el dinero. Este sigue siendo un grave problema de seguridad no solo para particulares, sino también para empresas y gobiernos, ya que los delincuentes no dejan de usar amenazas cada vez más ingeniosas, a través de las cuales es sencillo obtener grandes beneficios.

Por ello, te compartimos sobre los fraudes más comunes y peligrosos que encontrarás en internet.

leer más Versión Impresa, 03 noviembre 2022

Phishing

Es conocido por suplantar la identidad de su víctima. En este tipo de fraude el objetivo es que al hacerse pasar por una institución financiera. Se externa a través de un mensaje que hay un error en tu cuenta bancaria, pero al ingresar los datos, los ciberdelincuentes obtienen la información confidencial como: números de tarjetas de crédito, claves, datos de cuentas bancarias, contraseñas, etc.

De caer en la trampa, los estafadores ocupan tus datos para hacer compras o solicitar créditos a tu nombre, realizar transferencias y hasta vaciar tus cuentas. Lo importante en este tipo de estafa es no ceder ante la presión que ejercen para así evitar la preocupación por resolverlo rápido y mejor tomar calma para razonar bien la situación.



Llegan a través de correos masivos.

Utilizan la imagen oficial de alguna institución financiera.

Se excusan en algún error con la cuenta bancaria y que se debe actualizar la información.

Envían una liga que dirige a un sitio falso.

Solicitan datos personales y financieros.

Pueden pedir los dígitos del famoso token, herramienta para hacer transferencias o movimientos en la banca en línea. ¿Cómo evitarlo?

Nunca des datos por correo electrónico.

Recuerda que las empresas y bancos no solicitan información financiera.

Recurre directamente a tu banco y verifica los hechos que te plantean. ¿Cómo reconocerlos?¿Cómo evitarlo?

Vishing

Se hacen pasar por empleados de alguna institución financiera y generalmente argumentan que hubo cargos indebidos en alguna de sus cuentas. Con esto engañan a los usuarios para adquirir sus datos confidenciales y robar su identidad en la banca.

Este tipo de fraude ha escalado tanto, que el primer contacto lo hacen por mensaje, cuando el usuario sigue el hilo de la conversación y aclara que “no reconoce el movimiento” indebido, una supuesta operadora del banco en cuestión se pone en contacto vía telefónica con la víctima. Le hace pensar que lo está guiando para realizar el proceso de cancelación de “la compra” pero en realidad lo hace ingresar a una página falsa donde se solicitan datos como: número de tarjeta, NIP, correo electrónico y contraseña del cajero.



No respondas ningún mensaje de texto sospechoso o de remitentes desconocidos.

Nunca ingreses tus contraseñas, sobre todo bancarias, en sitios que no marquen el “candado” seguro.

No des información financiera a terceros y llama directamente a la institución.

Ni las entidades financieras, VISA o MasterCard u otro operador de tarjetas, solicitan datos personales a sus clientes. Mucho menos verificación de sus cuentas mediante correo electrónico, mensaje de texto o vía telefónica. No creas estas mentiras de los ciberdelincuentes. ¿Cómo evitarlo?

Smishing

En este modus operandi, los estafadores pueden llegar vía SMS o WhatsApp prometiéndote ganar mucho dinero o ser tu propio jefe a tan solo un “click” de distancia.