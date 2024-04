Pide Xóchitl Gálvez a contrincantes conducirse con la verdad

Tras reunirse con obispos católicos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió a sus contrincantes conducirse ante el pueblo de México con el valor de la verdad.

La ingeniera recordó que durante el pasado debate, la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que integrantes de su familia aparezcan en los Panama Papers, pero dos días después, durante una entrevista en un programa de radio, reconoció que su abuela y después su tía estaban involucradas en cuentas bancarias en paraísos fiscales.

“Yo no le pregunté si tenía cuentas chiquitas o grandotas. Yo lo único que le pregunté es que si su familia tenía cuentas en paraísos fiscales. Alguien que lleva dinero a paraísos fiscales es para evadir impuestos, si no, las dejaría en México. Entonces, me dijo que era falso y que yo era una mentirosa. Cuando la escucho en la W, creo que con Enrique Hernández, decir: ‘bueno… es que mi abuela… le heredaron unas cuentas chiquitas y bueno… y entonces mis tías’. Yo tengo entendido que la mamá tiene una cuenta. Que me aclare, o que le aclare a los mexicanos, si su mamá también tiene una cuenta en paraíso fiscal. Nada más y cerramos el asunto, yo le prometo. Ella tenía que disculparse conmigo por llamarme mentirosa cuando la mentirosa es ella”, dijo ante representantes de los medios de comunicación.

Por otra parte, resaltó el trabajo de la Iglesia Católica en el apoyo a los migrantes, a los más pobres, a los que no tienen un medicamento y a las víctimas de la violencia.

Explicó que durante el encuentro, los obispos católicos le expresaron su preocupación en temas como la inseguridad, la pobreza y la marginación que se viven en las zonas rurales del territorio nacional.

Gálvez Ruiz dejó en claro que es una mujer creyente, que considera que se puede construir una laicidad positiva, basada en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco.

