El nombre de Supremo (Lester Alberto Cardona Meza) se convirtió en tendencia en X, antes Twitter, y Telegram debido a la supuesta circulación de un video protagonizado por el creador de contenido hondureño y Majo Ramírez, conocida como La Juanchi.

Al parecer, hace varios años los influencers habrían tenido una relación amorosa, misma que, dijeron en un live, tenía una gran química. Te contamos lo que se sabe.

Video de Supremo y Majo de Honduras

En plataformas como Telegram y Twitter se han difundido rumores sobre un clip íntimo que involucraría al creador de contenido hondureño Supremo y a Majo Ramírez.

Sin embargo, no existen registros oficiales ni confirmaciones verificadas de que ese video corresponda realmente a ellos. Toma en cuenta que, de existir, se trata de un material viralizado sin consentimiento, por lo que es posible que los influencers tomarán medidas legales en contra de quienes difundan este video.

Supremo ya se pronunció sobre un video íntimo filtrado previamente, aclarando que fue difundido sin su autorización y pidiendo respeto a su vida personal.

Comentó que el clip fue enviado a una de sus exparejas, aunque no mencionó nombres. “Ese video salió sin mi consentimiento, fue algo privado y no tenía que estar en redes”, expresó.

¿Quién es Supremo?

Supremo, cuyo nombre real es Lester Alberto Cardona Meza, es un creador de contenido hondureño que nació el 20 de octubre de 1994, por lo que actualmente con 31 años. En entrevistas ha compartido que a temprana edad le interesó la música y en 2018 inició su carrera artística con el lanzamiento de la canción “Imaginándote”.

Además de desempeñarse como cantante y compositor, ha logrado convertirse en un famoso humorista y tiktoker. Sus videos se caracterizan por ser creativos y por retratar viajes y situaciones cotidianas de su vida. Debido a su formación en música y composición logró firmar con el sello discográfico Future Promotions Music.

Supremo también destaca en el mundo de las redes sociales, pues supera los 3 millones de seguidores en TikTok y cuenta con aproximadamente 1 millón en Instagram.

Además, acumula más de 3.2 millones de suscriptores en YouTube. En esta plataforma el creador de contenido comparte sus canciones, sus sketches humorísticos y sus experiencias personales. En los últimos meses ha compartido varias fotografías con Milagro Flores, una presentadora muy famosa del país centroamericano, con quien tiene una relación amorosa.

Lester Cardona, mejor conocido como Supremo, se ha convertido en una de las figuras más influyentes de Honduras en el ámbito digital.