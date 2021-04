Exigen a Arturo Zaldívar renunciar a ampliación de su cargo en la SCJN

Diputados de oposición exigieron al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, renunciar a la ampliación de su cargo, el cual fue avalado este jueves en la Cámara de Senadores.

En entrevista con La Razón, los legisladores afirmaron que debe hacerlo por “congruencia” a su papel de constitucionalista, o de lo contrario se convertirá en “cómplice” de un atraco a la carta marga.

Pilar Ortega, del Partido Acción Nacional (PAN), integrante de la Comisión de Justicia, calificó el transitorio avalado ayer desde la Cámara alta como “el intento más grave de debilitar al estado”.

“Da una señal de autoritarismo y deja claro que no les importa la constitución para salirse con la suya, nosotros esperaríamos que el presidente de la corte manifestará su rechazo a esta violación grave porque aceptar ser beneficiario de una violación constitucional sería muy lamentable, reprochable, y lo convertiría en cómplice de este atraco constitucional”, aseveró.

Por su parte, Juan Espinoza, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó de “sospechoso” la ampliación del mandato e hizo votos porque no se trate de un “acuerdo tras bambalinas”.

también pudes leer AMLO respalda extensión de mandato a Zaldívar para que encabece reforma judicial

“En principio esperamos que no haya un acuerdo tras esa decisión que nos perjudique el día de mañana porque debe haber una dependencia total entre ambas autoridades, espero que esta ampliación no sea objeto de acuerdos tras bambalinas, y claro que lo más sano es que no acepte, saldría por la puerta grande declinando”.

Incluso, la diputada de Morena, lidia García, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, adelantó que no apoyará la modificación y dijo que apoyará lo que establece la Constitución.

“Yo estaría por respetar lo que la Constitución establece, y la Constitución define cuál el plazo, no puede ampliarse un periodo a través de un transitorio, para modificar el plazo se debe modificar la Constitución y pasar precisamente por las comisiones de puntos constitucionales, entonces no debemos avalar este transitorio”, aseveró.

La diputada priista, Mariana Rodríguez Mier Y Terán, integrante de la Comisión de Justicia recordó que el periodo de Arturo Zaldívar es de cuatro años y está próximo a vencer.

“Es de explorado derecho que lo aprobado resulta inconstitucional y resulta otro atropello a nuestra Carta Magna, el presidente de la Suprema Corte no tendría que llegar a renunciar porque lo que corresponde es que ese transitorio no se apruebe porque es inconstitucional”, indicó.

Finalmente, el representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila sostuvo que el Presidente de la República “ratifica la cooptación del Poder Judicial, al extender el mandato de Zaldívar”.

“Le entregan dos años más que no debería de aceptarlos el ministro presidente, ya que la ley no es en favor de uno mismo. Arturo Zaldívar tiene una gran trayectoria, pero debe terminar el mandato por el cual fue electo. Esta decisión de López Obrador es una muestra de soberbia y control”, concluyó.