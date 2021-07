Piden a jóvenes atraer a adultos a vacunarse

Mientras en buena parte del país la población ansía la vacuna contra el Covid-19, en el estado de Chiapas las autoridades federales han tenido que idear campañas especiales para incentivar a los ciudadanos a que acudan a vacunarse, ante la escasa asistencia.

Con el 19 por ciento de su población mayor de edad vacunada hasta este domingo 11 de julio, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, el estado es el que va más retrasado en la aplicación de la vacuna contra el virus. Pese a esto, durante el fin de semana circularon imágenes en las que se observaron asientos vacíos y falta de asistencia por parte de la población menor de 50 años, para quienes ya se abrió el proceso de inmunización en el estado.

Ante la falta de asistencia, las autoridades de salud federales lanzaron la campaña “dos más uno”, orientada a los jóvenes mayores de 18 años y en la que éstos deben “convencer” a dos adultos mayores de 40 años a acudir a alguno de los 28 módulos colocados en el estado para recibir la dosis; al hacerlo, también se le aplicará la vacuna al joven. “Conviértete en un promotor de la Estrategia Nacional de Vacunación”, se lee en la convocatoria publicada en redes sociales.

Cinthia, una joven de 21 años de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, aseguró que para ella resulta positiva la nueva campaña, pues tratará de convencer a un par de familiares para que acudan a aplicarse la vacuna.

“Mi mamá sí se vacunó, tiene 56, pero me parece preocupante que sea poca gente la que se la quiere poner; estamos en una pandemia, no ha sido fácil y me preocupa que hasta tengan que hacer campañas como ésta”, explicó.

La joven aseguró que ya se comunicó con un par de familiares para preguntarles si ya se aplicaron la vacuna y si puede acompañarlos a ponérsela.

“A mí como quiera me beneficia porque todavía no abren formalmente la vacuna para mi edad; entonces, ya hablé con todos, con tíos sobre todo, a ver quién de ellos se anima”, explicó.

El viernes pasado, el gobernador, Rutilio Escandón, reiteró el llamado a la gente de 40 años en adelante para que acuda a vacunarse, y a la población joven para dar continuidad con la medidas y evitar el aumento de contagios.

Alertan por aumento de casos. Ante la tercera ola de la pandemia, las autoridades federales y estatales han alertado por un aumento de los casos en la población joven, para la que aún no está disponible la vacunación.

Michelle Herrera, especialista en medicina preventiva y salud pública del ISSSTE, explicó a La Razón que en las últimas semanas se ha observado un incremento en los casos de Covid-19 que, aunque no es tan acelerado como en diciembre y enero pasados, afecta más a los jóvenes, lo cual puede explicarse por la inmunización, que ha avanzado en la población de más de 50 años y adultos mayores.

“Los contagios estaban distribuidos sobre todo en personas de mayor edad; asimismo, las hospitalizaciones. Ahora lo que estamos viendo es que el número de hospitalizaciones en personas de 50 años en adelante se ha reducido sorprendentemente. Esto se puede explicar en buena medida por la vacunación; no obstante, en los grupos más jóvenes se está observando un mayor repunte”, explicó.

La especialista destacó que los grupos de edad en los que se ha notado mayor incremento de contagios son los que van de 18 a 49 años; sin embargo, los que más requieren de hospitalización son las personas que van de 40 a 49.

“Esto es relevante por dos situaciones: una, que son personas que apenas se están registrando para recibir la vacunación, pero también son las poblaciones económicamente activas y también responde a la movilidad social”, dijo.